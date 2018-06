6.000 firmas asturianas en defensa de las pensiones Presentación de las firmas en favor de las pensiones en el Instituto de la Seguridad Social en Oviedo. / Hugo Álvarez CC OO de Asturias registra miles de rúbricas en defensa del sistema público y urge al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar el Pacto de Toledo para acometer su reforma EFE Martes, 5 junio 2018, 13:50

CC OO de Asturias ha presentado hoy en la sede del Instituto de la Seguridad Social en Oviedo 6.000 firmas recogidas dentro de la campaña de movilizaciones iniciada de enero en defensa del sistema público de pensiones. El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO de Asturias, Francisco de Asís-Ángel García Alonso, ha pedido al nuevo Gobierno que «se ponga a trabajar» y que convoque el Pacto de Toledo para hacer una nueva reforma de las pensiones que sean sostenibles en España.

En respuesta a una pregunta de los periodistas, García Alonso ha afirmado que ahora todo está en riesgo con el Partido Popular, en referencia a las enmiendas de los presupuestos en el Senado.

No obstante, ha subrayado que hasta ahora solo se habla de enmendar la parte de los 540 millones que habían pactado con el PNV y ha agregado que se mantiene a la espera de ver qué sucede en las próximas semanas con la partida de las pensiones aunque confía en que «sean legales con lo que ellos mismos pactaron y negociaron».

Asimismo, García Alonso ha manifestado su preocupación ya que, en su opinión, el PP no es un partido que se caracterice por cumplir lo que dice. «Se pactaron unos presupuestos y ahora dice que no, que va a enmendarlos, como aquel niño que va a jugar a la pelota y si no gana pues se va y quita la pelota para que no juegue nadie», ha añadido.