López Ares afirma que el 50% de los pensionistas asturianos se beneficiarán de la subida prevista en los presupuestos Susana López Ares. / Álex Piña EUROPA PRESS Viernes, 13 abril 2018, 15:40

La diputada nacional del PP por Asturias, Susana López Ares, ha manifestado este viernes en rueda de prensa que la subida de pensiones prevista en los Presupuestos Generales del Estado beneficiará al 50% de los pensionistas asturianos. López Ares ha querido dar cuenta del compromiso que los Presupuestos Generales del Estado recogen con el sistema de pensiones y los pensionistas de España y de Asturias y ha asegurado que la sostenibilidad de dicho sistema está garantizado con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero además ha indicado que hay un compromiso de trabajar todos juntos por la mejora de las pensiones, una mejora que en el corto plazo ya se recoge en los PGE.

Por ello ha hecho un llamamiento a todos los grupos porque ha recordado e insistido en que este es un buen presupuesto para los mayores que recogen subidas que afectarán al 50% de los pensionistas del Principado, de ellos la mitad tendrá subidas de más de un 1% y la otra mitad de más de un 3%.

Por otra parte preguntada si se ve como candidata del PP a la alcaldía de Oviedo, toda vez que ha quedado claro que Agustín Iglesias Caunedo no encabezará dicha candidatura, López Ares ha indicado que el PP no es «un partido de quinielas». «Gastar esfuerzos en esas cosas me parece inútil. Yo soy diputada y sigo trabajando igual que todos los compañeros del PP. Todos tenemos la obligación de generar un proyecto mejor para Asturias, nos lo merecemos y en el PP trabajamos juntos por ello, no competimos», ha dicho.