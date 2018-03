Los pensionistas desafían la lluvia de Madrid y reclaman una prestación «digna»

Uno de cada tres pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza

Uno de cada tres pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza. En concreto, el 32,6% de los beneficiarios de estas prestaciones (alrededor de 3,1 millones de pensionistas del total de 9,5 millones que perciben estos recursos) gana menos de los 8.200 euros que delimita el riesgo de exclusión social, según denunció ayer el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Estos datos ponen de manifiesto que este colectivo tan vulnerable no se vería beneficiado de aumentar de 12.000 a 14.000 euros la exención de tributación en el IRPF que han pactado el Gobierno y Ciudadanos porque ya están liberados de ese gravamen. Por tanto, no tendrían el ahorro de 190 euros que el portavoz del PP, Rafael Hernando, estimó por esta medida. De hecho, según Gestha el 63% de los pensionistas ganan menos de esos 12.000 euros y, por tanto, no se verían afectados por esta modificación.

Pero dentro de estos niveles de precariedad la brecha de género surge con fuerza. Y es que el 60,4% de quienes reciben estas prestaciones inferiores al umbral de la pobreza son mujeres -en total son 1,9 millones-. Una diferencia que se debe en gran parte a que la mayoría de las receptoras de las pensiones de viudedad (que se sitúan entre las de cuantía más baja) son mujeres. En concreto, las pensionistas mayores de 65 años ganan de media 5.770 euros menos que los hombres. De esta manera, la prestación media de las mujeres es de 11.836 euros anuales.

Desde Gestha resaltaron que estos datos ponen de relieve la «urgente necesidad de incrementar las pensiones mínimas».