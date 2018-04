Los pensionistas dan un ultimátum a Rajoy: «O sube todas las pensiones, o habrá huelga general» Peteiro Los sindicatos UGT y CC OO y la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado llaman a los asturianos a participar en la manifestación del domingo en Gijón en defensa de las pensiones DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Viernes, 13 abril 2018, 13:20

Llevan más de siete meses de movilizaciones en defensa de las pensiones y plantean ahora dar un paso más. Los pensionistas lanzan un ultimátum al Gobierno de Mariano Rajoy: «O sube todas las pensiones, o habrá huelga general en este país». Así lo anunciaron esta mañana los representantes de las uniones de jubilados y pensionistas de UGT y CC OO, Manuel Enrique Menéndez y Guillermo Fernández, respectivamente, y Miguel Ángel de Dios, de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado (FAMPA), las tres entidades convocantes de la manifestación que este domingo se celebrará en Gijón defensa de «pensiones dignas y trabajo digno» y que esta mañana ha sido presentada en el Ayuntamiento de Gijón.

Los representantes de los pensionistas acusaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de «querer enfrentar a los pensionistas» con la medida anunciada de subir un 3% a las pensiones mínimas, de viudedad y de cuantías más bajas, mientras que al resto se mantiene el incremento del 0,25 por ciento. Consideran «insuficiente» esta subida porque «debe subir para todos» y recuerdan que con el nuevo sistema pensiones, que a partir de 2019 incorporará el factor de sostenibilidad, los pensionistas «podemos llegar a perder más del 13 por ciento de nuestro poder adquisitivo».

En este sentido, recordaron que los pensionistas «hemos sido los que tiramos de la crisis» y que este colectivo ha visto cómo su poder adquisitivo ha mermado «un siete por ciento en la última década».

Los representantes de las tres entidades que convocan la manifestación del domingo en Gijón acusan al Gobierno de «mirar solo para el capital» y de que su «única intención es el de poner en manos de entidades privadas» el sistema de pensiones. «Pero no se lo vamos a permitir», advirtieron. Por ello, tanto Menéndez, como Fernández y De Dios lanzaron un ultimátum a Rajoy: «O garantiza el sistema público de pensiones dignas y una subida para todas las pensiones, o habrá huelga general».

Los tres representantes de los pensionistas afirmaron que esta posibilidad ya está siendo estudiada por las federaciones nacionales de los sindicatos. «Tenemos cuatro escenarios donde dar la batalla: en las Cortes, donde los partidos políticos no han hecho nada; en el Pacto de Toledo, donde no se hace nada; en la mesa de seguimiento del diálogo social, que lleva un año parada y en la calle… Y es aquí el único lugar donde podemos ganar esta batalla, y que todos tengan por seguro que no vamos a cesar», dijo Manuel Enrique Menéndez.

Esa huelga que empieza a ponerse encima de la mesa sería convocada para todos los sectores productivos. En este sentido, Miguel Ángel de Dios matizó que «los pensionistas no podemos hacer huelga general, pero ojo, sí de consumo».

Por este motivo, tanto las uniones de pensionistas de UGT y CC OO como la FAMPA han hecho un llamamiento a los asturianos, «sin distinción de edad», para que participen este domingo en la manifestación que recorrerá el centro de Gijón. «Son las pensiones del futuro las que están juego, por eso defender las pensiones es cosa de todos», advierten.

La manifestación convocada arrancará el mediodía de la plaza de Toros de Gijón y realizará el mismo recorrido que la celebrada el pasado 17 de marzo, hasta concluir en el paseo de Begoña.