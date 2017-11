El presidente de Iberdrola cree que las centrales térmicas y las nucleares se van a cerrar Ignacio Sánchez Galán conversa con el ministro de Economía Luis de Guindos. / EFE. Ignacio Sánchez Galán, que aboga por ir introduciendo las energías renovables a medida que se cierran otras centrales, reclama reclama que se haga de forma ordenada y sabiendo cómo se va a pagar el cierre EUROPA PRESS Jueves, 30 noviembre 2017, 16:37

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido un marco regulatorio estable para España, como el de países como Reino Unido, Brasil, México o Estados Unidos, en los que está presente la compañía, y una planificación energética que sea "pública, conocida y notoria", para así poder dejar de escuchar que "el anterior ministro se equivocó".

En un encuentro informativo organizado por 'El Confidencial', Galán reconoció que en los 17 años que lleva al frente de la compañía ha visto pasar "a seis ministros y 12 o 13 secretarios de Estado, que todos con la mayor voluntad empiezan a escribir cosas" pero al final se equivocan, y los errores "los pagan los ciudadanos y los accionistas".

Por ello, lamentó que España sea el único país donde la energética tiene pleitos. "Me duele como español. Me fajo vendiendo España y me duele dar tanto trabajo a los abogados. ¿Por qué no podemos evitarlo? ¿Por qué somos distintos?", se preguntó.

Así, pidió mirar al modelo de otros países donde hay unas "reglas del juego muy claras, decisiones consensuadas y marcos muy de largo plazo", para lo que es necesario "hablar y dialogar". "Al final, está claro que las decisiones las deben tomar los gobiernos, pero no nos equivoquemos. A ver si conseguimos no decir que el anterior se equivocó", añadió.

A este respecto, Galán aseguró que Iberdrola ha invertido en los últimos 17 años en España un total de 25.000 millones de euros, con un resultado económico "casi nulo, ya que ganamos ahora casi igual que antes".

El directivo criticó también las altas cargas políticas que sufre el negocio eléctrico en forma de un "montón de impuestos". "Muchas veces es mejor meterlo en las tarifas que evita bastante controles y ruido mediático. Por ejemplo, es mejor subir la tasa que se cobra a las hidroeléctricas que tener que ir al Parlamento a decir que subo medio punto el impuesto de Sociedades", afirmó.

«No se puede ir en contra de los tiempos»

Además, para Galán, no se puede "ir en contra de los tiempos", en referencia al crecimiento de las tecnologías 'verdes'. "Hay cosas que caen por su peso por la fuerza de la gravedad. Todo el mundo se mueve en una dirección y España no se puede mover en la contraria", dijo.

De esta manera, respecto al 'mix' energético a futuro, Galán señaló que "primero hay que tener la foto de dónde se quiere llegar", si se quiere un país muy dependiente energéticamente o no y con una economía 'verde'.

Las nucleares se van a cerrar

Asimismo, subrayó que las centrales nucleares se van a cerrar, así como el carbón y los ciclos combinados, aunque pidió que se haga de manera "ordenada y sabiendo cómo se va a pagar". "Son cosas que llevo pidiendo tiempo, pero al final se decide desde el cortoplacismo", añadió al respecto.

El presidente de Iberdrola también abogó por seguir introduciendo renovables al ritmo que se va produciendo el cierre ordenado del resto de centrales, ya que con más energía 'verde' "automáticamente los precios se irían deprimiendo".

Finalmente, Galán, que alabó el trabajo de Miguel Arias Cañete como comisario europeo de Energía y Cambio Climático, vaticinó un futuro en el que se debe implementar el almacenamiento y pidió realizar un plan de electrificación para el transporte.