Prestamos entre la sociedad y el socio

Si usted necesita dinero y su empresa tiene liquidez, puede pactar que le preste dinero, pero también puede pactarse en sentido contrario PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 27 junio 2018, 18:33

Si decide optar por esta forma de financiación debe tener en cuenta algunas consideraciones.

Importante determinar si se trata de una «operación vinculada», lo que depende de que su participación sea superior al 25 % (hasta 2014 el porcentaje mínimo para que existiera vinculación era sólo del 5%) o de que sea usted consejero o administrador.

Los pactos se deben documentar en un contrato que puede ser con carácter privado o público y es recomendable presentar el documento a liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales aunque sin desembolso alguno, ya que los préstamos están exentos de este impuesto. Dichos pactos deben incluir duración, devoluciones, tipo de interés,….

Es importante que los flujos de dinero, tanto la entrega del dinero prestado como las devoluciones, se realicen a través del banco concretando los conceptos de devoluciones e intereses. De esta forma Hacienda no podrá decir que se está encubriendo un pago de dividendos u otro concepto retributivo.

¿Qué consecuencias tiene para su empresa?

Si usted recibe el préstamo, su empresa tendrá unos ingresos financieros, que aumentan la base imponible del impuesto sobre sociedades, por el importe de los intereses pactados. Debe tener en cuenta, que si se trata de una «operación vinculada» el tipo de interés debe valorarse a precios de mercado, pero no tendrá que practicar retención a su empresa sobre los intereses.

Si es usted quien presta a su empresa, el efecto será inverso, la sociedad computará un gasto en su cuenta de resultados y reducirá la base imponible del impuesto sobre sociedades. En este caso la empresa está obligada a practicar una retención del 19 % sobre los intereses que le pague, y que por supuesto usted deducirá en su declaración de la renta.

¿Qué consecuencias tiene para usted?

Si recibe un préstamo, los intereses que debe pagar, no son deducibles en su declaración de la renta, a pesar de que la sociedad si tributa por el ingreso, salvo en el caso de que el préstamo se destine a una actividad económica desarrollada por usted, en este caso sería gasto financiero deducible en su actividad.

Si concede el préstamo a su sociedad, los intereses tributarán en su declaración de IRPF como ingreso, tanto si se cobran expresamente como si no se perciben o son inferiores a los de mercado. Esto se debe a la aplicación de la presunción de onerosidad, es decir tanto si se pactan como si no, se cobren o no, son ingreso y a precio de mercado si la operación es vinculada. El tipo de tributación puede variar en el caso de las operaciones vinculadas, según la participación proporcional del socio en los fondos propios, pudiendo tributar desde el 19% los primeros 6.000 €, al 21% los siguientes 44.000 € y al 23 % el resto, e incluso al tipo marginal.

¿Qué ventajas e inconvenientes tienen estas operaciones?

El préstamo al socio tienen la ventaja financiera del tipo de interés en el que ambas partes salgan ganando, si la empresa recibe más intereses que si coloca el dinero en otros productos financieros y el socio puede obtener unas condiciones más favorables que con una entidad financiera. Como desventaja, la fiscalidad, ya que la sociedad tendrá tributar por el ingreso y el socio generalmente no podrá deducir el gasto, aunque tampoco lo haría si le financia otra entidad.

El caso de los préstamos del socio a la sociedad, la ventaja sería la financiera y el inconveniente la tributación, fundamentalmente si debe hacerlo en la tarifa general lo que puede suponer un tipo de hasta el 45 % según la comunidad autónoma.