El Principado firmará el convenio marco de los fondos mineros

La recomposición de las relaciones del Principado con el Ministerio de Energía, casi inexistentes durante la etapa de Manuel Soria al frente de esa cartera, también han servido para que el Gobierno regional se adhiera, finalmente, al convenio marco del plan del carbón. Según pudo saber EL COMERCIO, en las próximas semanas se procederá a la firma del acuerdo, que contempla inversiones por valor de más de 250 millones de euros para las comarcas mineras de Castilla y León, Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha. También incluye, y con carácter excepcional, algunas inversiones concretas en Andalucía, Cataluña y Galicia que estaban incluídas en el anterior plan de la minería 2006-2012.

Los nuevos fondos mineros son para el periodo 2013-2018, que es cuando está previsto el cierre de las minas que no sean rentables. Solo Castilla y León firmó el su adhesión al plan de la minería, mientras que el Principado y el resto de comunidades rechazaron suscribirlo. En el caso del Gobierno regional, como explicó en varias intervenciones en la Junta el anterior consejero de Industria, Francisco Blanco, porque «no hay presupuesto, no hay procedimiento, no hay convenio marco, no hay comisión de seguimiento, no hay criterios y no hay plazos».

El escenario es diferente en estos momentos, puesto que el convenio marco ya está redactado, a la espera de ser firmado, y la dotación económica definida.