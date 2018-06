«En el Principado se paga más con un sueldo menor» Javier Santacruz, en la sede del Yhink Tank Civismo. / IÑAKI MARTÍNEZ «El Gobierno debería pensar que bajando los dos primeros tramos del IRPF favorecerá a las rentas medias y bajas» Javier Santacruz Jefe de Investigación de Civismo S. BAQUEDANO GIJÓN. Miércoles, 27 junio 2018, 05:01

No participa en Masterchef pero también da recetas, aunque económicas. Porque si Jordi Cruz o Pepe Rodríguez tienen secretos culinarios, Javier Santacruz (Madrid, 1990) 'cocina' estudios que influyen en el debate público del país. Además de doctor en Economía por la Complutense, Máster en Econometría y Economía Matemática por la Universidad de Essex (Reino Unido), es el jefe de Investigación de Think Tank Civismo y autor del 'Día de la Liberación Fiscal 2018'. Asegura que para fijar renta, empleo y población -tres cuestiones en las que los asturianos no salimos bien parados en comparación con el resto de autonomías- Asturias debería bajar los tipos de los primeros tramos del IRPF y equipararlos a la media nacional. «Así se favorecerían las rentas medias y bajas, especialmente las de los jubilados».

-Este informe se publica a un año vista de las elecciones autonómicas. ¿Calará su mensaje?

-Estamos en el momento oportuno. Es difícil que no cale este mensaje. En Extremadura ya lo ha hecho un Gobierno del PSOE, apoyado por Podemos. Allí se dieron cuenta de que sin tocar los tramos altos y acercando los tipos más bajos a la media nacional, consiguieron recaudar más, arraigar la población de clase media, autónomos, etc, con lo que consiguieron fijar renta, empleo y población.

-Los asturianos salimos los peor parados fiscalmente, según el estudio.

-Lo que ocurre en Asturias es que el tramo autonómico del IRPF es bastante mayor que en otras comunidades. Si se compara, por ejemplo, con Cantabria, Castilla y León, Galicia o La Rioja se observa que en el Principado tiene los tramos más altos, no solo para las rentas altas sino para todas. Los asturianos están pagando más con un sueldo menor.

-Lo vienen denunciando desde hace años las asociaciones asturianas de empresarios.

-Claro, claro. Esto se ve de forma muy clara desde hace unos años. Ahora mismo, con un tipo de renta de entre los 15 y los 20.000 euros a la que estás aplicando un tipo superior en el tramo autonómico, lo que se está haciendo es castigar fiscalmente a muchos jubilados. En una comunidad, donde hay una longevidad elevada y donde las rentas de los jubilados son fundamentales para mantener incluso a las familias o hacer frente a gastos en vivienda, etcétera, los asturianos están pagando un punto y medio o dos puntos más que en otras autonomías, con ingresos más bajos y teniendo que hacer frente a unos gastos importantes.

-¿Cuál es la solución, una armonización fiscal?

-Más que armonizar, el Gobierno asturiano debería pensar que bajando los tipos de los primeros tramos y equiparándolos a la media nacional, vas a favorecer a las rentas medias y bajas, especialmente a los jubilados.

-¿Cuál es la principal conclusión del estudio 'El Día de la Liberación'?

-Que uno está pagando en su vida laboral más impuestos que lo que recibe para sufragar la pensión del futuro.

-Los pensionistas están en pe de guerra.

-No están conformes porque se comparan con el sueldo medio de un trabajador. Nosotros hemos calculado que a los once años de haberse jubilado, un pensionista ya ha recibido todo lo que ha pagado, con lo que todo lo que venga de más procede del Estado no de impuestos que hubiera pagado. Eso significa que, a día de hoy, nuestro sistema es generoso.