El Principado quiere tener finalizada la red de recarga de vehículos eléctricos este año Adriano Mones, Teresa Vigón, Oliver Stoeckl, Isaac Pola, Frank Stührenberg y Eva Pando. / D.F. El proyecto incluye once puntos de repostaje e Industria plantea una nueva fase en colaboración con la Mesa de Movilidad Eléctrica DANIEL FERNÁNDEZ Hannover Martes, 24 abril 2018, 00:23

En Asturias hay 200 vehículos que solo funcionan con electricidad. Ese dato convierte al Principado en la cuarta provincia con mayor implantación de este tipo de vehículos, por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. Lógicamente los coches, motos o autobuses que funcionan con este tipo de energía son hoy en día una minoría, teniendo en cuenta el parque de vehículos total de la región, que según los últimos datos publicados por la DGT asecendía, en 2015, a 678.327 vehículos. Pero el eléctrico es un tipo de automóvil cuya demanda va aumentando cada año. Y, claro está, este tipo de vehículos necesitan de infraestructuras para la recarga de sus baterías. El Principado presentó hace unos meses el proyecto para dotar a la región de una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Se trata de once lugares para el repostaje, pero ninguno de ellos está aún instalado. Sin embargo, el consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola, anunció ayer que el Gobierno regional quiere tener concluida y en funcionamiento esa red antes de concluya el presente año.

El anuncio lo hizo el titular de Industria ayer en la Hannover Messe, la principal feria de la industria y tecnología del mundo y que anualmente se celebra en la ciudad alemana. Un marco en el que consejero aprovechó para firmar con la multinacional Phoenix Contact, un referente mundial en la fabricación de componentes eléctricos, un convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica. Esta compañía cuenta con un centro de formación y logístico en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera.

Isaac Pola afirmó, tras la firma de este convenio, que rubricó también Frank Stührenberg, consejero delegado de Phoenix Contact, que el objetivo es el de convertir a Asturias en un «referente» en las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Por ello, dede el Gobierno regional y desde la Mesa de Movilidad «trabajamos especialmente» en el despliegue de la red de puntos de recarga por la región. La principal de ellas, que se desplegará principalmente por la zona centro de la comunidad, contará con once puntos de recarga y, como insistió el consejero, el objetivo es que esté «concluida y en funcionamiento» antes de que finales el año.

No obstante, el Principado ya trabaja con la citada Mesa de Movilidad en la elaboracion de una segunda fase de puntos de recarga para vehículos eléctricos. No obstante, no quiso avanzar cuántas instalaciones contará este nuevo plan ni cuándo podrían entrar en funcionamiento. «El objetivo es el de extender estas estaciones de repostaje por todo el territorio del Principado y conectar toda la cornisa cantábrica para enlazar con los corredores europeos», dijo el consejero.

Adriano Mones, director regional de mercados de Phoenix Contact, que también participa en la Mesa de Movilidad Electrica, explicó que cada uno de los puntos de recarga que se ubicarán en la región estarán geolocalizados con una distancia entre ellos de 40 kilómetros. Es una distancia suficiente para atender las demandas de autonomía de este tipo de vehículos. El tiempo de recarga de baterías, en función de las características de cada una de ellas, oscila entre la media y una hora.