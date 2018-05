Reestructuración, cuanto más breve mejor

Fue Benjamin Franklin quien dijo que «Si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el más caro de los derroches». Tras muchos procesos de reestructuración empresarial, en nuestro despacho sabemos que los procesos de reestructuración que se alargan en el tiempo tienen muchas posibilidades de fracasar PUBLIRREPORTAJE Jueves, 24 mayo 2018, 16:26

Recientemente, hemos tenido conocimiento de negociaciones entre grandes empresas industriales y sus acreedores financieros. Acuerdos en los que se pactan quitas de la deuda financiera, nuevas financiaciones, incorporaciones de inversores o ampliación de capital, todo ello destinado a reforzar sus fondos propios de la sociedad.

El proceso de reestructuración operativa y financiera de la compañía, puede llevar muchos meses, sin que se concrete ninguno de los planes previstos, que se van modificando a medida que se agrava la situación de la empresa. Entre noticias de grupos inversores interesados en la sociedad, acuerdos y desacuerdos con la banca, dimisiones de consejeros, inversores estrella que no acaban de concretar, o propuestas de expedientes de regulación de empleo, el tiempo transcurre y las prórrogas se encadenan.

La agilidad en la toma decisiones en los procesos, tanto de las sociedades como de sus acreedores, son determinantes en el devenir de la mercantil. El retraso de las mismas, acarrea en muchas ocasiones, consecuencias difíciles de superar, deteriorando aún más la situación en la que se encontraba en el inicio de las negociaciones. El transcurso del tiempo sin que se materialicen las propuestas de reestructuración ocasionan consecuencias difíciles de medir, que agravan la ya complicada situación financiera de la compañía.

La cotización de la compañía sufre una altísima volatilidad, la incertidumbre sobre las medidas a adoptar, ocasiona que sus trabajadores busquen seguridad laboral en otras empresas. En este tipo de situaciones, los primeros en salir son los profesionales de mayor proyección y contribución a la empresa. La fuga de talento resulta inevitable tras meses de desinformación, de noticias confusas, y sobre todo, a consecuencia de la falta de concreción de un acuerdo de reestructuración.

La desconfianza en los clientes de la compañía crece cada día que pasa sin que se alcance una solución al conflicto actual. Una información que la competencia expone reiteradamente en la pugna por futuros contratos. La restricción de avales impide nuevas contrataciones, y las pérdidas continúan incrementándose.

La demora tiene un coste, en ocasiones inasumible para las empresas. Fuga de trabajadores clave, intereses moratorios, restricción del crédito por proveedores y compañías aseguradoras, que implica a su vez una mayor demanda de fondos a los acreedores financieros o la reducción en la contratación de los clientes, genera un círculo vicioso, que se retroalimenta, agravando la situación de la empresa. Cuando hace unos meses resultaba sencillo superar la situación, cada día que transcurre sin cerrarse un acuerdo, la solución se aleja.

Fue William Shakespeare el que dijo que «Malgasté mi tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí». Si todas las partes trabajan en la misma dirección, y se trata de apostar por el futuro de la empresa, de la que dependen muchas familias, acabar con la inseguridad del proceso, con la incertidumbre para sus trabajadores, y con la desconfianza de su mercado y de sus clientes, pues de no hacerlo, la demora será la que acabe con la compañía, y no sus deudas.

Irene Lopez Clariana, Economista en inin abogados y economistas