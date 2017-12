«Renovar la flota pesquera española daría carga de trabajo a los astilleros durante años» Álvaro Platero pilota el 'Eo One' frente a la desembocadura del Eo, durante las pruebas de navegación del primer buque ecoeficiente de Gondán para Balearia. / P. CITOULA Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán y de Pymar: «Los dos astilleros asturianos estamos muy bien posicionados, nos hemos especializado mucho y somos competitivos» SUSANA BAQUEDANO FIGUERAS (CASTROPOL). Domingo, 10 diciembre 2017, 04:45

Es un hombre de palabra y de pocas palabras. Prefiere observar y escuchar a la mar, su «pasión» desde que era «bien pequeño». En esta entrevista, realizada mientras maneja el timón del 'Eo One', su barco, el primero de fibra que construyó en su propio astillero, el presidente de Gondán se relaja cuando echa la vista atrás y recuerda los tiempos en que se dedicaba «a bucear, a remar, a las regatas...».

La vida de Álvaro Platero sigue vinculada a las aguas del Cantábrico y a la empresa que fundó su bisabuelo, Francisco Díaz Fernández, y que él dirige desde hace más de dos décadas. También preside, desde 2011, la sociedad de pequeños y medianos astilleros en reconversión (Pymar). Ve el futuro del sector de la construcción naval con optimismo. De momento, fuera de España, donde hoy están las principales oportunidades de negocio. Pero no pierde la esperanza de que también en nuestro país se den las circunstancias que propicien la renovación de la flota pesquera, lo que a los astilleros «daría carga de trabajo durante años».

-¿Qué momento vive el sector naval español?

-Un momento bueno. Hay bastante demanda en general para todo el sector de la construcción naval.

-¿Y el asturiano?

-Los dos astilleros están muy bien posicionados. Para Gondán, 2017 ha sido un año excelente. Quizá, un poco locura, con siete barcos construyéndose a la vez en el mismo astillero. Ahora los tenemos repartidos en los dos astilleros: en el de Gondán, en la división de acero, estamos haciendo dos buques para el mantenimiento de torres eólicas con destino a Noruega y un remolcador rompehielos para un puerto de Suecia, y en el Astillero del Eo, la división de fibra, construimos los cuatro catamaranes para Balearia.

-¿Cómo se prevé 2018?

-Con esos barcos tenemos garantizada la carga de trabajo para el próximo año. Contamos con una plantilla de entre 300 y 350 trabajadores. Y seguimos negociando otros pedidos, pero no me gusta avanzar nada hasta que no esté firmado.

-¿Está superada ya la crisis provocada en el sector a raíz del 'tax lease'?

-Está superada, afortunadamente. Nos costó Dios y ayuda, y a algunos la salud. Al final no hubo que devolver las ayudas por mucho que lo intentara Almunia.

-¿Se sienten respaldados por el Gobierno español?

-Sí, tenemos el apoyo del Gobierno. Siempre lo hemos tenido.

-¿Y de los bancos? ¿Fluye la financiación para la construcción naval?

-Con la crisis, los bancos fueron muy reacios. Ahora todo se ha normalizado.

-¿Qué fortalezas destacaría del naval de nuestro país?

-Cuenta con astilleros muy versátiles, que trabajan todo tipo de barcos, con una alta tecnología y a costes asequibles. El nuevo sistema de 'tax lease' nos hace ser muy competitivos. En el ámbito europeo somos los primeros en nuestro segmento de construcción.

-¿Y de los astilleros asturianos?

-Los dos astilleros estamos muy especializados en nuestros mercados y somos muy competitivos.

-En cuanto a las debilidades, ¿qué aspectos deberían corregirse?

-Convendría que se pusieran en marcha las ayudas a la pesca. La flota española es muy antigua y hacen falta apoyos financieros para renovarla. También falta reglamentación de la Unión Europea en este asunto. Renovar la flota daría trabajo a los astilleros españoles durante muchos años.

-Pescanova ya ha empezado con siete barcos que se han adjudicado a Armón y que se construirán en sus plantas de Galicia.

-Sí, pero la situación de Pescanova es diferente. La empresa salía de una crisis. Hay muchas más empresas. Los barcos pesqueros de nuestro país tienen una media de 25 años de antigüedad.

-¿Cómo ve la situación política en Asturias?

-Complicada. Demasiada dispersión de fuerzas políticas.

-¿Qué opina de los candidatos a presidir la Federación Asturiana de Empresarios (Fade)?

-Cualquiera de los dos candidatos que optan a la presencia son buenos. Son empresarios de éxito y se han hecho a sí mismos. Los dos son excelentes candidatos para presidir Fade.

-Usted también sonó como opción al inicio.

-Pero decidí no presentarme. Es muy complicado. Perdería una hora solo yendo a Oviedo desde Castropol. Prefiero seguir haciendo barcos. Es mi pasión.