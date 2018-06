La revisión de las pensiones

Siento decir que no se trata de un problema que se arregle con voluntad política como escuchamos a veces, ya que ni la voluntad ni la política tienen facultad para fabricar el dinero necesario con el que pagar todas las promesas que hacen unos y otros, al menos dinero que tenga un verdadero respaldo de la economía real y no sean meros apuntes contables, o el fácil y perverso recurso al endeudamiento de las generaciones futuras, a las cuales les dejamos un planeta devastado y una economía desbocada.

Dado que el sistema es de reparto y solidaridad intergeneracional nadie cobra lo que ha pagado, nadie recibe el dinero que previamente ha ingresado por medio de las detracciones en sus nóminas, sino que se recibe lo que en estos mismos momentos se les está descontando a los trabajadores actuales. No es posible alegar que uno recibe lo que aportó, ya que ese dinero que era suyo ya fue cobrado por otros, y se recibe lo que aportan los trabajadores actuales. De forma que si no hay, ahora, suficientes trabajadores y sus cotizaciones no son lo suficientemente elevadas usted, pensionista, no pude reclamar más, porque lo suyo ya no existe y lo de ahora no es suficiente. Si finalmente recurrimos a más impuestos saldrán también de los actuales trabajadores que verán su economía mermada por entregar más dieno a los pensionistas, y si sale de deuda publica serán sus nietos lo que la verán perjudicada ya que tendrán que pagar más impuestos para devolver ese dinero con el cual se le subieron las pensiones a usted. Lo dicho, no es suficiente con la voluntad política salvo que queramos engañarnos todos y pensar que después de nosotros; el diluvio.

Seguro que el sistema público de pensiones públicas no va a fallar, tiene el BOE, con esa herramienta se pueden cambiar las reglas de juego en cualquier momento subiendo cotizaciones, impuestos, aumentado exigencias de años de cotización, reduciendo prestaciones, etc. Con el BOE del lado de uno nunca se quiebra. Pero eso no impide reconocer que es hacer trampa y que la justicia de unas pensiones dignas empieza por tener una economía fuerte que pueda contratar, exportar, pagas buenos salarios, etc.

A todo lo expuesto se une que el sistema de caja única que rige es esencial para comunidades como la nuestra, claramente deficitarias en prestaciones públicas. No me quiero imaginar que sucedería si esa caja única se rompe y cada comunidad autónoma es responsable de sus pensiones. No me lo quiero imaginar y usted, pensionista, tampoco, seguro.