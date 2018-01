Salgado niega presiones para forzar la salida a Bolsa de Bankia Elena Salgado. / Chema Moya (Efe) La exvicepresidenta asume «errores» pero defiende que las medidas de Zapatero evitaron un rescate que habría sido «desastroso» JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Jueves, 11 enero 2018, 12:30

La última vicepresidenta del PSOE, Elena Salgado, ha rechazado que durante su mandato al frente del Ministerio de Economía y Hacienda entre 2009 y 2011 el Ejecutivo presionara al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que Bankia saliera a Bolsa, como finalmente ocurrió en julio de 2011. Salgado ha recordado que todos los supervisores ya han aclarado que “en ningún momento recibieron ninguna indicación por parte del Gobierno” para interferir en las decisiones que tenían que tomar al respecto.

Salgado ha realizado estas declaraciones en su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis en el Congreso de los Diputados, ha explicado que el Gobierno y el Parlamento se limitaron a “aprobar una ley en la que se incrementaba el capital que necesitaba la banca, con unas diferencias que hacían que Bankia estimara que le convenía salir a Bolsa, pero ahí terminaron las actuaciones del Ejecutivo” en lo que se refiere a este salto al parqué. El supervisor bancario “no se opuso” a esta operación y el bursátil “autorizó” el folleto de emisión, tal y como ha recordado. Además, ha rechazado tajantemente haber realizado llamadas a empresarios o banqueros para que compraran acciones de Bankia en su proceso de salida a Bolsa. "Suelo decir la verdad y le digo que hice cero llamadas", le ha aclarado al diputado de ERC, Joan Capdevila.

En su intervención, ha defendido la actuación que tuvo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en ese periodo en el que la crisis profundizó hasta sus peores niveles, con todas las medidas que puso en marcha el consejo de ministros para “paliar, que no evitar, el sufrimiento de los sectores más vulnerables” de la sociedad. Salgado ha reconocido “aciertos y errores” en su gestión, pero no se ha apartado de la línea que marcó en su momento el presidente, como sí hizo ayer su antecesor, Pedro Solbes, al cuestionar algunas de las medidas más polémicas durante su mandato, con las que dijo no estar de acuerdo.

Sí al 'Plan E' y al 135

En su intervención ante la comisión que investiga la crisis en el Congreso de los Diputados, Elena Salgado ha puesto en valor la reforma del artículo 135 de la Constitución, en agosto de 2011, de la que considera que tuvo “un efecto nuelo en términos sociales” en comparación con las otras alternativas disponibles. De hecho, Salgado ha recordado que el Gobierno “protegió a España de un rescate” que, en su opinión, “habría tenido efectos desastrosos” par ala población “y habría comprometido nuestro futuro como país”.

Salgado ha centrado su intervención en recordar que se mantuvieron los servicios públicos esenciales “en unas circunstancias que no pudieron ser más adversas”. Ha defendido la aplicación del Plan E de estímulo económico, un programa respaldado desde la Comisión Europea y el FMI. “Tuvo un pequeño efecto económico y sirvió para amortiguar algunos meses de destrucción de empleo”, ha indicado a los diputados. También ha respaldado la subida del IVA que se aprobó en 2010 “para obtener unos ingresos de 4.000 millones de euros”, así como la reestructuración que comenzó en el sector bancario.

La que fuera 'número dos' de Zapatero en los dos ejercicios más complicados de su mandato ha derivado parte de la responsabilidad de la situación que se vivió en aquel momento a lo que estaba ocurriendo en países como Grecia, Portugal o Italia, al aumentar la desconfianza de los inversores internacionales en un país como España, muy centrado en el sector inmobiliario para crecer.