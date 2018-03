El SOMA rompe con UGT tras rechazar por unanimidad la oferta integradora de FICA Unas cuatrocientas personas participaron ayer, en Mieres, en la asamblea del SOMA. / J. M. PARDO Acuerda iniciar el proceso de «desvinculación» y convocar en un plazo máximo de tres meses un congreso para sentar las bases del nuevo sindicato ANA MORIYÓN GIJÓN. Miércoles, 14 marzo 2018, 04:49

El SOMA no aceptó los términos del acuerdo de integración ofrecido por la Federación estatal de Industria, Construcción y Agro (FICA) y activó ayer, sin más miramientos, la desconexión con UGT tras más de un siglo de historia sindical unidos de la mano. «Esta situación no se puede prolongar más. No hemos llegado a un acuerdo en cuatro meses y tenemos que ser responsables y poner punto final», sentenció el líder del sindicato minero, José Luis Alperi. El SOMA y UGT se separan. No hay vuelta atrás.

La junta administradora del sindicato minero llegó a la asamblea con las ideas muy claras. Alperi y sus colaboradores habían recibido el pasado viernes la propuesta de FICA y ayer propusieron a las cuatrocientas personas congregadas en la Casa del Pueblo de Mieres rechazar el documento e iniciar la escisión de UGT. Tras tres horas y media de asamblea, en la que se escucharon 33 intervenciones, todas ellas contrarias a la integración, la posición de la comisión ejecutiva quedó refrendada de forma unánime. La asamblea acordó iniciar el proceso de desvinculación de la UGT, con el compromiso de convocar un congreso constituyente del nuevo sindicato en un plazo máximo de tres meses.

«No entendemos ese complejo con nuestras siglas. Son mucho más que cuatro letras»

Los puntos de fricción son varios y las diferencias insalvables. El primero y más evidente es el rechazo por parte de FICA a incorporar el nombre del SOMA en la nomenclatura de la federación. «No entendemos ese complejo con nuestras siglas. Significan mucho más que cuatro letras», recriminó Alperi. La propuesta de FICA dejaba al SOMA un segundo plano en el logo, pero eludía cualquier mención expresa sobre su inclusión en el nombre de la organización.

Sede de El Entrego

El documento tampoco hacía referencia alguna al futuro de la sede que el sindicato minero tiene en El Entrego, por lo que se entiende que quedaría sin funciones y estaría abocada al cierre. FICA solo está dispuesto a garantizar el mantenimiento de la sede de Sama para funciones comarcales y como local complementario a la sede institucional y jurídica, que quedaría emplazada en Oviedo. Una cuestión que el SOMA tampoco acepta.

Igual que no está dispuesto a asumir el reparto de la representatividad planteado por la FICA para los órganos de control puesto que, argumenta Alperi, es «menor al que tenemos en la realidad». Actualmente, explicó el líder sindical, «el SOMA cuenta con un 41,52% de representación en el sindicato y, sin embargo, la propuesta de integración reserva para el SOMA un 36% de representación en el comité federal y un 38% en el comité autonómico». Exactamente, FICA pretendía que el comité federal estuviera compuesto por once miembros: el secretario general, seis procedentes de MCA y cuatro del SOMA y que de los 31 miembros del comité de autonómico, 18 fueran de MCA y 12 del SOMA, más el secretario general.

El SOMA no acepta tampoco la propuesta de FICA de dejar para más tarde la elaboración de un plan de viabilidad, ni tampoco aprueba la figura del vicesecretario planteada en la ya fallida integración. «No quedan definidas sus funciones, con lo que se plantea una vicesecretaría -que quedaría en manos del SOMA- vacía de contenido», se quejó Alperi, muy crítico también con la oferta de crear una secretaría de administración que estuviera liderada por una persona proveniente del SOMA, pero «que luego se desdobla en una secretaría de gestión, en manos del MCA, que tiene todas las competencias». No obstante, Alperi quiso dejar claro ayer que su 'no' no tiene que ver con el reparto «de cargos», sino con una cuestión de «filosofía».