Los sindicatos aplauden la salida de los Arrojo del capital de Duro Felguera Representantes sindicales, entre ellos Rosa Estébanez, Damián Manzano y Jenaro Martínez, antes de reunirse con el consejero Isaac Pola, en abril, para abordar la situación de Duro Felguera. / PABLO LORENZANA Consideran que era el último obstáculo para la ampliación de capital, aunque dudan de las intenciones de Petroza NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Domingo, 3 junio 2018, 04:51

La noticia cayó el viernes a media tarde como un bombazo. Nadie esperaba, ni la actual dirección de la compañía ni los trabajadores, que un fondo adquiriera los títulos que hasta ahora tenía la familia Arrojo en Duro Felguera, un 24,3% que la convertía en la accionista de referencia, pero que había generado grandes desencuentros dentro del consejo para buscar una salida viable a la sociedad. De hecho, parte de la situación actual del grupo gijonés se achaca a la gestión del expresidente Ángel Antonio del Valle, representante de la familia, que hasta ahora defendía la opción de entrar en concurso de acreedores antes de recurrir a la ampliación de capital hacia la que se encamina Duro, una ruta no exenta de dificultades, pero que es la preferida por la plantilla. En este contexto, la salida de los Arrojo fue aplaudida ayer por los representantes de los trabajadores que, no obstante, reciben la llegada de un fondo como accionista de referencia con incertidumbre y con extrañeza porque su capital quedará diluido con la ampliación.

Rosa Estébanez, la presidenta del comité de empresa de DFSA, explicó ayer que los empleados de la compañía, sobre los que pesa un ERE de extinción que aún no se ha cuantificado, se mueven desde el viernes entre la esperanza por la salida de quienes parecían el último obstáculo para la ampliación de capital y han hecho «un daño terrible a Duro», y el temor de lo que vendrá, ya que poco se sabe de Petroza Limited, la sociedad de origen mexicano, aunque asentada en Londres y Ginebra, que ha adquirido la participación de Inversiones Somió, la sociedad instrumental propiedad de la familia Arrojo. «Llama la atención que compren antes de la ampliación de capital si luego sus acciones se van a diluir. No lo entendemos bien», reconocía Estébanez, que también duda de la idoneidad de que se trate de un fondo, porque los trabajadores defienden que lo más positivo sería encontrar un socio industrial. No obstante, ve con esperanza que el socio fundador de Petroza, Mauricio Treviño Zambrano, haya expresado su intención de convertirse «en un accionista estable y participar en el saneamiento de esta compañía de referencia en su sector para garantizar su viabilidad futura».

Para Susana Fernández, portavoz de la Asamblea de Trabajadores de Duro Felguera, grupo que está constituido por parte de los empleados al margen de siglas sindicales, la salida de los Arrojo también se considera como «positiva», aunque se muestra desconfiada con el nuevo accionista. «Al principio parecía una empresa gestora, pero va cogiendo pinta de fondo buitre», señaló, tras criticar «la opacidad» de la dirección de la compañía con los trabajadores, que aún desconocen cuándo se empezará a negociar el ERE de extinción o a cuántos empleados afectará.

Los máximos responsables de industria de CC OO y UGT en Asturias, Damián Manzano y Jenaro Martínez, respectivamente, también se mostraron ayer satisfechos por la salida de los Arrojo, ya que consideran que la familia era el último obstáculo que quedaba para la ampliación de capital, pero también expectantes y cautos sobre Petroza.

Para Manzano, el cambio accionarial supone «eliminar un obstáculo que había desde hace mucho tiempo, especialmente personificado en el consejero y anterior presidente Ángel del Valle» y espera que la operación suponga ahora «un impulso a la ampliación de capital». Además, deseó que «los que vengan lo hagan con un planteamiento industrial y de futuro» para garantizar la actividad y el empleo del grupo. Asimismo, hizo un llamamiento a que los empresarios e inversores asturianos apuesten por Duro Felguera. «No podemos esperar que sean siempre chinos o mexicanos», recalcó.

Por su parte, el secretario general de UGT-FICA, Jenaro Martínez, ve positiva la salida de los Arrojo, lo que considera un paso más tras apartarse de la presidencia Ángel del Valle de cara a dar viabilidad al grupo y, sobre todo, porque mantenía una posición contraria a la ampliación de capital, que el representante sindical considera el último paso que hace falta para lograr cierta certidumbre, aunque con ella «no se acaben aún las cosas» . En este sentido, también reconoció las dudas que genera no conocer el plan industrial de Petroza y desea que plantee el mantenimiento de la actividad y el empleo.