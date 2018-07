El Principado aprueba una partida de 32 millones para la subida salarial de funcionarios Dolores Carcedo, consejera de Hacienda. / ARMANDO ÁLVAREZ El incremento, del 1,6% anual, beneficiará a 35.000 empleados públicos. Reconocerá, asimismo, la carrera profesional a los interinos LAURA CASTRO GIJÓN. Sábado, 7 julio 2018, 04:32

El Principado destinará este año 32 millones de euros a mejorar las condiciones retributivas de los empleados públicos. Los alrededor de 35.000 funcionarios asturianos percibirán ya un aumento salarial en su próxima nómina. Así lo anunció el Principado tras aprobar ayer en sesión extraordinaria el pertinente proyecto de ley. Aplicará una subida de 1,5% con carácter retroactivo hasta el mes de junio y un 1,75% en el segundo semestre, tal y como detalló al finalizar el Consejo de Gobierno la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.

Además, reconocerán la carrera profesional a los interinos no laborales (no pertenecientes a los sectores de Sanidad y Educación) y a los empleados de otras administraciones que prestan servicios en el Principado sin destino definitivo. Es decir, el complemento salarial que hasta el momento solo percibían los funcionarios, se amplía también, gracias a una modificación de la Ley de Función Púbica a aquellos trabajadores que no disponen de una plaza fija en la Administración. Asimismo, el Principado garantizará por ley el segundo nivel de carrera profesional, con el doble de importe que el primero, y se empezará a percibir a partir del 1 de enero de 2019. Estas últimas medidas, indicó la consejería, abren la puerta a los interinos laborales para que puedan negociar estos derechos retributivos, pues en su caso no sería necesario llevar a cabo un cambio en la legislación.

Por otra parte, se modificará la plantilla de la Administración y su sector público para crear 103 nuevas plazas, de las que 88 serán para el organismo de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) a repartir entre los centros de Naranco, Riaño, Tineo, Castrillón, Pravia, Llanes y Gijón. El resto serán para el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) y la Consejería de Hacienda. Todas estas iniciativas estaban a la espera de que se aprobaran de manera oficial las cuentas estatales. En total, estas medidas supondrán un coste que «ronda los 53 millones de euros anuales, de los cuales 32 ya tendrán efecto este año», detalló Carcedo.