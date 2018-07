Teresa Ribera advierte de que «en la transición ecológica habrá ganadores y perdedores»

«En este asunto este Gobierno se lo ha encontrado todo hecho. No hay más que hacer. Solo trabajar con las personas, los sindicatos y los trabajadores, a los que todavía no se les ha ofrecido con seriedad una alternativa». Así de rotunda se mostró ayer Teresa Ribera sobre la continuidad de las minas de carbón a partir del próximo 31 de diciembre. La ministra para la Transición Ecológica señaló, en una entrevista en 'El País', que este «es un debate estéril que crispa donde no debería».

Pero para afrontar ese proceso de descarbonización, la ministra reiteró que la intención del Gobierno central es la de «buscar las soluciones locales que permitan un futuro económico inversor, solidario, de capacitación y recualificación profesional que dé perspectivas de estabilidad» a los habitantes de las comarcas mineras. Es por ello por lo que Ribera puso el acento en la urgencia de ofrecer «incentivos» para fijar la población en las zonas afectadas. O lo que es lo mismo, establecer nuevos mecanismos financieros similares a los fondos mineros. «Sabemos que no es fácil, pero es importante que se haga desde la cercanía. Hay que ofrecer un futuro y no solo decir que se mantenga lo que hay, aunque no tenga ningún sentido», subrayó Ribera.

No obstante, admitió la ministra que «está claro que va a haber ganadores y perdedores en este cambio tan importante de la economía, pero lo que hay que facilitar es que todo el mundo encuentre un espacio dentro de las apuestas ganadoras». Ofrecer un futuro a los trabajadores afectados por el cambio de modelo energético es una prioridad para el Gobierno, apuntó. De hecho, el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya mantuvieron encuentros con sindicatos para tratar este delicado asunto. Y Teresa Ribera espera hacerlo «muy pronto». «Hay una visión de conjunto en la transición ecológica que va más allá de la sectorial. Lo que importa es que todos los trabajadores tengan posibilidades de futuro», destacó Ribera.

Delia Losa afirma que la industria regional no perderá competitividad con el cambio de modelo

Respecto a las térmicas, la ministra consideró «poco claro» que pueda seguir en funcionamiento alguna central de carbón eficiente «desde el punto de vista económico» en Europa más allá de 2030. «Es prácticamente imposible», recalcó.

El proceso de transición energética ya forma parte en el debate político asturiano. También se refirió a esta situación ayer la delegada del Gobierno en Asturias. Delia Losa señaló, en su toma de posesión, que es preciso diseñar una estrategia «que tenga muy en cuenta nuestra centenaria tradición industrial, los territorios en los que se ha desarrollado y las singulares características y necesidades de Asturias». Asimismo, aseguró que esta problemática «será abordada por el Gobierno de España con absoluta responsabilidad y sensibilidad», con respeto hacia los intereses de la región y sin que, en ningún momento, «suponga un trauma social o económico para la ciudadanía. Y, por supuesto, sin que la industria asturiana sufra pérdida de competitividad».

A la salida de la toma de posesión, el secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, reclamó una transición energética «justa, sosegada y dialogada», en la que no se plantee el cierre de sectores a cambio de compensaciones económicas para los territorios porque lo que estos van a necesitar es «industria y empleo».

Futuro de Hunosa

Por su parte, la presidenta de Hunosa, Teresa Mallada, respondió a las declaraciones realizadas por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, sobre el futuro de la hullera pública, una «prioridad» para el Gobierno. «La viabilidad venimos buscándosela desde hace mucho tiempo. Hemos presentado un plan estratégico a disposición de las personas que se vayan a hacer cargo de la empresa próximamente», que incluye líneas como los proyectos relacionados con el patrimonio.