Trabajadores de Duro colapsan la entrada a Arcelor para evitar 22 despidos

Un grupo de trabajadores de Duro Felguera Operaciones y Montajes protagonizaron esta mañana una concentración a la entrada de la factoría de ArcelorMittal en Veriña. El final del contrato de mantenimiento de Arcelor que desde hace años venía realizando la filial de Duro Felguera, Operaciones y Montajes, acaba el 31 de diciembre sin que, hasta la fecha, se conozcan posibilidades de renovación, lo que pone en riesgo 22 empleos de la ingeniería asturiana. Los trabajadores cortaron la carretera, para visibilizar su incertidumbre y preocupación ante esta situación.

Fuentes sindicales explicaron que el pasado 30 de noviembre, la dirección de Recursos Humanos de Duro les informó de que se «había perdido el contrato» con Arcelor, pero que Daorje acogería a 22 de los 26 trabajadores que venían realizando las labores de mantenimiento en la multinacional siderúrgica –algunos desde hace once años y otros desde hace cuatro años–. Los otros cuatro empleados, técnicos todos ello, se integrarían en Duro Felguera. Sin embargo, al día siguiente, les expusieron que se habían roto las negociaciones entre la empresa que preside Acacio Rodríguez y la firma que dirige Miguel Zorita al alegar esta última que Duro no había presentado la documentación «en tiempo y forma». Un argumento que ésta desmiente. Duro es, según las mismas fuentes, la primera interesada en que hubiera salido adelante esta operación de subrogación de trabajadores, dado que ahora, de no solucionarse el caso, le corresponderá hacer frente a las indemnizaciones de los 22 empleados.

Duro Felguera Operaciones y Montaje pertenece a línea de Servicios del grupo, integrada también por DF Mompresa. Esta filial, de larga experiencia y prestigio internacional, está especializada en diferentes disciplinas relacionadas con el montaje, puesta en marcha y operación y mantenimiento de instalaciones energéticas e industriales.

También desarrolla proyectos llave en mano para plantas de biomasa y cogeneración, plantas de pellets, instalaciones de almacenamiento logístico, así como servicios de montaje, operación y mantenimiento de parques eólicos.