Arcelor acuerda con los sindicatos prorrogar el ERE hasta finales de 2018

Interesaba a la empresa y a los sindicatos, por lo que la reunión de ayer en Echévarri (Vizcaya) tuvo algo de trámite. ArcelorMittal acordó con UGT, CC OO, USO, la Confederación de Cuadros y los no adscritos dar continuidad al expediente de regulación de empleo (ERE) activo en la actualidad y pactado ya en 2009. Esta prórroga tendrá una duración de dos años, por lo que la compañía podrá utilizar este mecanismo hasta el 31 de diciembre de 2018.

El nuevo ERE afecta a las once sociedades de Arcelor en España y a sus 12.000 empleados, de los que casi la mitad trabajan en Asturias. Esto no significa que se vaya a aplicar en las factorías del Principado, sino que la empresa tiene potestad para hacerlo si hay una caída importante de la demanda o si debe parar una instalación por algún otro motivo. No obstante, no hay previsión de que haga falta en las plantas de Gijón y Avilés, al menos por el momento, después de las buenas perspectivas que expresó la compañía para ellas. Además, para Asturias, Sagunto, Echévarri y Lesaka se limita la posibilidad de aplicación a un 8% de la plantilla. Desde que se activó, el ERE se ha ido aplicando de forma concreta en cada fábrica y, de hecho, en la actualidad, se emplea básicamente para las plantillas de Sestao y de Zumárraga.

El acuerdo contempla el mantenimiento de las condiciones pactadas en 2009, que implican que los empleados regulados cobren el 90% de su salario bruto y el mismo porcentaje del resto de conceptos, mientras que las pagas extraordinarias y las vacaciones se respetan al cien por cien. No obstante, al ser regulados, los empleados van agotando sus prestaciones por desempleo, algo que preocupa sobremanera cuando el ERE se alarga en el tiempo, como es el caso de las factorías vascas. A pesar de ello, los sindicatos estaban interesados en prorrogar el ERE como elemento de flexibilidad laboral y antes de que la empresa pueda contemplar despidos.

Hace prácticamente un año que Arcelor no hace uso del ERE en Asturias de forma masiva. A finales de 2015, debido a una bajada en los pedidos y a la previsión de debilidad del mercado, la multinacional decidió regular a 1.800 trabajadores en la región durante varias jornadas. Desde entonces se ha empleado para un número muy limitado de empleados.