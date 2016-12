«Hay partidos a los que les interesa la crisis, la alarma y la miseria porque ellos pescan votos»

Pedro Luis Fernández (Oviedo, 1965) preside la patronal asturiana con el perenne objetivo de que la región reconozca la figura del empresario como necesaria y valiosa. A ello se entregará el próximo año y medio, antes de ceder el testigo al frente de la federación. Esta, concede, «es una etapa muy interesante» en su carrera, pero no se presentará a la reelección. «Fade ha de tener acceso a las mejores capacidades que hay en Asturias, este puesto debe ser rotatorio», zanja. Pero aún queda mucho tiempo para el relevo y, hoy, afronta la actualidad del Principado como abanderado de las compañías que luchan por dejar definitivamente atrás los efectos de la crisis.

-¿Qué le parecen los presupuestos que serán aprobados en la Junta?

-Los presupuestos siguen teniendo una carencia importante en inversión. Hay que invertir en la región si crees en ella. Si no, estás gestionando exclusivamente el presente y el clientelismo, sin mirar al futuro. Invertir es sacrificar el presente para tener un mejor futuro. En la medida en que no eres capaz de sacrificar un poquito el presente es posible que el futuro no lo vayas a diseñar tú. En ese sentido, no me gustan mucho estas cuentas.

-El acuerdo con el PP recoge un cambio en el impuesto de Sucesiones.

-Veo bien el cambio en Sucesiones: suben la exención, corrigen el 'error de salto' y facilitan la transmisión de la vivienda habitual. También considero muy acertadas las medidas para agricultores y ganaderos y como federación de empresarios estamos muy satisfechos. No hay derecho a que por vivir en Asturias tengamos que pagar más que por vivir en Madrid, pero ya que por el hecho de que nuestros padres mueran en Asturias tengamos que pagar un impuesto que en otras partes de España no hay que pagar me parece atroz. Podemos tener más obligaciones, pero no tenemos más derechos ni privilegios que en otras comunidades.

-El pacto finalmente ha sido con el PP. El presidente del Principado dijo que con Podemos la confrontación era «demasiado abierta».

-Siempre dijimos que aunque no nos gusten los presupuestos necesitamos que los haya. No entiendo cómo se puede gobernar sin ellos y creo que la prórroga presupuestaria no es buena, porque hace que todo sea mucho más lento y que, prácticamente, no se pueda gobernar, porque lo económico lo inunda todo. Pero necesitamos presupuestos. Lo que hace falta es aprobarlos y ponerse a trabajar, con el poco margen que dejan estos presupuestos para hacer cosas. Parten con el 80-90% de los recursos ya consumidos. Un pacto con el PP es estupendo, un pacto con Izquierda Unida también lo sería... No nos gusta entrar en valoraciones de partidos porque, además, cada vez hay menos diferencia entre los criterios de uno y de otro.

-Habla de la inversión, pero ¿cómo mejorar este capítulo si el 68% de los recursos se destinan a gasto social?

-Es una auténtica paradoja. Llevamos muchos años en los que solo buscamos más recursos y subimos los impuestos. El Gobierno central lo acaba de hacer, a mi parecer, de una forma injusta. Pero nunca hablamos de ser más eficientes, de hacer más con menos recursos. No conozco a nadie que no crea que en la Administración -en los servicios sanitarios, en la educación...- se puede ser más eficiente. Es como si los recursos en determinadas cuestiones sociales fuesen absolutamente infinitos. Por supuesto que es necesario preservar y cuidar nuestro sistema formativo y nuestro excelente sistema sanitario público, pero a la vez tenemos que exigirle que sea eficiente. Por el hecho de ser públicos, esos recursos son merecedores de un cuidado tremendo, pero tenemos bolsas de fraude y de ineficacia. Nadie quiere hablar de esto, porque no es popular. Es mucho más popular meterse con los empresarios y decir que ellos o 'los poderosos' (que no sé quienes son) paguen más impuestos. Y esto es así con el PSOE, con el PP, con todos... Los partidos populistas han dejado un claro sesgo en los partidos tradicionales de que parte de la sociedad reclama un cambio. ¿Y qué hacen los políticos? Piensan: «Esto no me afecta a mí, no tengo que ser más honesto, más eficaz, menos corrupto, no tengo que cambiar mi liderazgo». Entienden que lo que la sociedad les está pidiendo es que le den más gorrazos a los empresarios, porque nadie les va a repudiar por ello. Pero con eso vamos a tener una sociedad peor, con menos recursos y, por supuesto, más injusta.

Círculo virtuoso

-Los sindicatos también han reclamado más inversión.

-Cualquiera lo ve. Estamos en un ciclo económico que va cambiando: poco a poco, España va generando empleo, todas las variables que se pueden medir apuntan con moderación hacia tasas mejores y, en este momento, lo que hay que hacer es inyectar un poco de inversión pública para ayudar a la comunidad, porque genera ilusión y llama a que haya más inversión privada. Es un círculo virtuoso. ¿Por qué no lo queremos ver? Porque gobernamos de un modo cortoplacista, queremos clientelismo.

-Habla de recuperación económica. Para este año se esperaba una ralentización que parece retrasarse y que los analistas incluyen ahora en sus previsiones para 2017 y 2018.

-Cuando llegamos a Fade, una de las primeras cosas que dijimos es que para España venían dos años muy buenos en lo económico, que íbamos a generar empleo. No fueron dos, sino tres y creo que el cuarto también va a ser bueno. En este tiempo, el consenso de analistas siempre ha ido por debajo del crecimiento que España ha tenido y, de nuevo, para el 2017 anuncia una ralentización de la economía. Hemos tenido unos años de crisis tan profunda, tan larga, que no hemos sabido medir, que nos hemos quedado todos con un estigma de precaución muy importante y nos cuesta mucho predecir una economía positiva.

-Creen que los vientos de cola que hasta ahora han beneficiado a la economía española, como el bajo precio del petróleo o la política monetaria, moderarán su impacto en los próximos meses.

-Es verdad que existen esos agentes externos que nos benefician. Somos la potencia económica desarrollada que más dependencia tiene del petróleo, pero tampoco creo que los precios vayan a subir radicalmente. En Fade creemos que ese viento de cola lo vamos a seguir teniendo. Además, hay que tener en cuenta que estamos creando entre 400.000 y 500.000 empleos al año, que es una cifra muy importante. Necesitamos más, porque hemos generado demasiado paro en la crisis, pero pocas economías crean tantos empleos.

-Entiende que se trata de una mejoría real, no de artificio.

-Claro. El ánimo de los empresarios y de las familias va mejorando. España, desde la óptica de inversiones, ha vuelto. Hay muchísimo dinero que vuelve a ver a España como una oportunidad, como un país que puede volver a crecer.

-Hace un mes muchos empresarios asturianos decían que el negocio estaba más parado que nunca. ¿Lo atribuye a la falta de Gobierno durante casi un año?

-Sí. Los primeros meses tienes una inercia, no te afecta nada, pero esa inercia se va agotando. Al final, lo público es el 50% de nuestra economía y una situación así claro que afecta. Pero yo soy entre positivo y muy positivo para los trimestres venideros.

-¿Se está acumulando mucho retraso en la puesta en marcha de las medidas que recoge el acuerdo de concertación?

-Todo. Lo hicimos con mucha ilusión, creemos que es necesario para Asturias y estamos dispuestos a seguir trabajando por ello, pero es cierto que no se ha hecho nada desde que hemos firmado. Nada.

-Todos coincidían en que había que ponerse las pilas a la hora de elaborar los pliegos de condiciones para articular cláusulas sociales en las adjudicaciones públicas, si se quería que comenzaran a aplicarse ya en 2017.

-Como sigamos a este ritmo, este tema se va a resolver inmediatamente, porque no va a haber licitaciones. No vamos a tener que hacerlas de ninguna manera. El Gobierno va a ser muy diligente y el modo de licitar, que a nuestro modo de entender no es el mejor, se va a solventar porque no va a haber ninguna. Cada vez se quita más dinero a las inversiones para llevarlo a ese supuesto gasto social, que sí es gasto pero no social.

Un perjuicio «denunciable»

-Fade culpó a la burocracia del SEPEPA por la pérdida de una convocatoria de siete millones de formación a parados. Ellos atribuyeron el error a los cambios en la Ley de Subvenciones y al Gobierno central. Unos por otros, la casa sin barrer.

-Es una pena. Perder siete millones por una ineficiencia de quien sea, cuanto menos, es denunciable. No veo una empresa en la que un departamento cometa un perjuicio para la compañía de siete millones de euros, no pase nada y se solvente diciendo que fue otro departamento. En el ámbito privado, que es el que conozco un poco más, creo que ninguna empresa o ninguna persona con responsabilidades lo permitiría ni lo entendería ni podría convivir con ello. Pero en la empresa pública posiblemente la solución que nos den nuestros políticos sea decir que no pasa nada, poner más impuestos y se acabó.

-La consejería se comprometió a elevar la nueva convocatoria en 1,3 millones.

-Y si no yo les recomiendo que sigan con la misma política: más impuestos para los empresarios y así no tienen ni que levantarse a leer las convocatorias.

-Algunos expertos aseguran que un incremento de las partidas para I+D en Asturias no asegura la mejora de la eficiencia en esas inversiones. ¿Se están realizando avances?

-Los tiempos de la inversión en I+D no suelen ser cortos. No siempre por invertir en I+D consigues resultados y nunca sabes cuándo pueden llegar. Lo que está claro es que para nuestra economía es bueno que tengamos vocación de invertir en I+D. Yo siempre digo lo mismo: no es tanto la capacidad de inversión, que es necesaria pero no suficiente, como favorecer un entorno tolerante a la innovación, al error, al fracaso y que aplauda el atrevimiento.

-Cuando Reino Unido votó su salida de la Unión Europea, algunos analistas alertaron de la posible huida de sus empresas. Sin embargo, el traslado de la sede europea de Starbucks de Amsterdam a Londres evidencia que es un camino de dos sentidos. Con Bruselas atornillando fiscalmente a algunos de los grandes, ¿habrá más casos de este tipo?

-Ante cualquier acontecimiento tenemos una tendencia a las predicciones apocalípticas. Si analizas un rango no muy largo, de unos veinte o veinticinco años, según las previsiones el mundo se habría acabado siete u ocho veces. Y nuestro estado de bienestar y Europa, quince o dieciséis. Asturias, unas treinta. Esto no es así: cada año estamos un poquito mejor. Creo que las consecuencias del 'Brexit' aún no han llegado, porque se está gestionando de una forma lenta, ya que es algo que nadie quiere. Creo que las políticas de salida se están haciendo arrastrando los pies y aún no hemos visto sus posibles consecuencias. Sin ser apocalíptico, que no lo quiero ser en nada, no creo que vaya a ser bueno, sobre todo, para los ingleses. Ya no lo está siendo, porque su moneda se ha debilitado.

-Nadie quería el 'Brexit', pero ahí está; nadie quería a Trump, pero ganó; todos esperaban el proceso de paz en Colombia, pero no pudo ser... Nuestra percepción no es la misma que la de los ciudadanos de los países donde se pone la urna.

-Hay que reflexionar. También es verdad que, y esto lo he aprendido de Javier Fernández, no hay democracia sin representación. A los líderes políticos se les elige, tienen que gobernar y tomar decisiones y cada cuatro años tienes que aprobar su gestión o no. Pero durante el tiempo de su mandato tienen que asumir su responsabilidad, no se puede hacer una política asamblearia continuamente. Eso no es la democracia. Pero los líderes, llevados por ese afán de populismo de ir siempre a favor de la corriente y de las medidas más epidérmicas, caen en estos errores que normalmente pagan, porque cada uno en el pecado lleva su penitencia.