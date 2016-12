«La reforma laboral salvó muchos empleos, no se puede ser populista o mentiroso»

Las grandes decisiones que tomen los partidos en el Congreso de los Diputados y el Ejecutivo central también afectarán, y mucho, a los empresarios asturianos.

¿Le preocupa el intento de la oposición en el Congreso de derogar la reforma laboral?

La reforma laboral ha salvado muchísimas compañías y, cuando salvas compañías, salvas empleos. Sin la reforma habrían cerrado muchas más empresas y se habrían destruido muchos más empleos. Eso aún no ha conseguido rebatírnoslo nadie, así que no entiendo la obsesión por manipular la información, por no decir la verdad y por caer en populismos. Es muy posible que nuestra legislación laboral sea mejorable, pero a la reforma por lo menos hay que reconocerle eso y no ser populista o mentiroso.

¿Y si al final la retiran?

Si volvemos al estado anterior, los empresarios tendrían mucha más precaución a la hora de contratar. Hoy, el mercado lo que pide es flexibilidad. Los hábitos de consumo han cambiado y lo que exigen es flexibilidad en todo: en productos, en servicios, en tiempos, en tareas... Una de las variables más importantes que tienen las empresas para producir son las personas. Si la legislación laboral mete rigidez a las relaciones con los trabajadores, recorta flexibilidad e impide competir, porque estamos en un mercado global y la legislación española solo afecta a nuestras empresas. Si competimos menos, generamos menos empleo y más pobreza. Esas son las grandes medidas sociales que nos traen: pobreza y repartir paro y miseria.

Peligra la viabilidad del sistema público de pensiones y se habla de financiarlas vía impuestos, además de con las cotizaciones. ¿A usted qué le parece?

La mayoría de los problemas que tenemos en nuestras cuentas vienen de que necesitamos crecer. En la medida en la que hagas crecer a tu economía, en inversión y flexibilidad, generará más empleo y más cotizaciones. El sistema es así: no es un sistema de ahorro, de hucha, en el que pagamos para el futuro. Yo hoy pago cotizaciones para las pensiones de hoy. Para que paguen nuestras jubilaciones lo que hay que tener es más actividad. Y no tener políticas sociales aparentes y populistas, hay que generar empleo para tener políticas sociales dignas. No hay ninguna política social más digna que la que hacen las empresas: generar empleo. Lo demás es dar limosnas que cronifican la pobreza y generan economía sumergida y clientelismo, es decir, votos. Pero hay determinados grupos a los que les interesa la crisis, la alarma y la miseria, porque pescan votos.

Por mucho empleo que se genere, la pirámide poblacional no está a nuestro favor. Algunos hablan de fórmulas para complementar las pensiones públicas con planes privados. ¿Se podría explorar este camino?

Yo creo que no. Es verdad que en muchos países se combinan las pensiones públicas con aportaciones a planes privados. En esos países, el trabajo no está tan gravado fiscalmente como en España. Aquí, a cada trabajador, el Estado le quita casi un 36% del sueldo para la Seguridad Social. Si después de eso, todavía tenemos que aportar dinero... Otra cosa sería que nos obligasen a pagar el 10% y nos dijesen que aportásemos más en privado, que es lo que hacen los países con los que nos estamos comparando. Nosotros tenemos un impuesto muy alto sobre el trabajo, que es una burrada y nos hace perder competitividad, porque mis productos y mis máquinas van a competir a países en los que el impuesto sobre el trabajo no es tan alto y sus costes son más bajos.