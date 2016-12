Visiones femeninas sobre cómo romper el techo de cristal

Cuatro mujeres, cuatro altas directivas y un objetivo: debatir sobre si es posible romper el techo de cristal y hacerse hueco en las altas esferas de las grandes empresas. Este fue el tema que ayer reunió a Ángela Santianes, directora general del complejo industrial y de servicios de DuPont en Asturias; Ana Ramírez, jefa de la Unidad para la Legislación Bursátil y de Seguros de la Unión Europea; Olga Gutiérrez de la Roza, directora de Diseño del Grupo Global Bellezab y Susana Suárez, jefa de Recursos Humanos de International Flavors & Fragances. Las cuatro asturianas y las cuatro con altos cargos en la dirección de sus respectivas empresas.

Ayer relataron sus experiencias profesionales en el Espacio Circus de Oviedo y contestaron a la pregunta que encabezaba el acto: '¿Rompiendo el techo de cristal?', que organizó la Fundación 16 de 24. Así, entre interrogantes y literal, porque sobre el tema se ha hablado mucho y visiones hay tantas como ojos que miran. La directora de DuPont fue rotunda. «Nunca me planteé que haya un techo de cristal porque nunca tuve una meta», aseguró Ángela Santianes. La ingeniera química incidió en que no tiene «metas» porque su lema es «ser feliz y disfrutar de lo que hago». En este sentido, incidió en que nunca se sintió limitada por ser mujer y que todo es «cuestión de saber jugar el juego». Un juego que pasa por «actuar» y «clarificar». Puso ejemplos. «La primera vez que me transfirieron fuera de España me quedé embarazada. Hablé con mi jefe, le expliqué el caso y como yo quería seguir adelante con el proyecto me fui a Estados Unidos. Todo es cuestión de clarificar», expuso Santianes.

Ana Ramírez trabaja como jefa de la Unidad de Legislación Bursátil y de Seguros de la Unión Europea y tiene otra visión. Ella sí que cree que existe ese techo de cristal que impide a las mujeres acceder a puestos de alta responsabilidad al encontrar grandes dificultades en la conciliación laboral y familiar. «Existe pero poco a poco se va rompiendo y las mujeres debemos de contribuir a ello», afirmó momentos previos al evento celebrado ayer. También aportó ejemplos que beben de su experiencia profesional y personal. «Yo pensaba que había que echar más horas en el trabajo que un hombre para llegar a estos puestos», aseguró. Todo cambió con los atentados terroristas que sufrió Bruselas el año pasado. «Nos prohibieron acudir al trabajo por motivos de seguridad y empezamos a trabajar desde casa. Comprobé que funcionábamos mejor y cambiaron mis ideas».

Santianes: «La sociedad está preparada para que una mujer llegue a cualquier posición»

Para Olga Gutiérrez de la Roza también existe esa barrera transparente. Tiene muy claro que para romper el techo de cristal la empresa tiene un «poder fundamental», aseguró. «Es cuestión de cantidad y calidad», apostilló a renglón seguido Susana Suárez. «En una empresa tienes que tirar para adelante y demostrar tu valía. Aquí la cantidad sí es importante». Lo aseguró desde su propia experiencia ya que durante veintiséis años fue la única mujer en una ingeniería. «Si yo pude llegar cualquiera puede hacerlo pero necesitamos más mujeres», apuntó. «La sociedad está más que preparada para que una mujer llegue a cualquier posición», aseveró Ángela Santianes, directora de DuPont Asturias.

Toda una reflexión para romper estereotipos empresariales y de género, para alcanzar el techo rompiendo barreras, también las de cristal.