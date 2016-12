El Pozo María Luisa cesa la extracción de carbón sin aclarar el futuro de la plantilla

Forma parte de la crónica de la muerte anunciada de la minería del carbón. De hecho, es uno de sus capítulos más destacados. El pozo María Luisa cesó ayer la extracción de mineral, en la que es la despedida de una de las explotaciones no solo más fructíferas de Hulleras del Norte S. A. (Hunosa) sino también de las más emblemáticas. A partir de ahora, en atención a los planes de la empresa y tras la salida del último turno, solo se sacará carbón de la mina si las labores de cierre así lo exigen en algún momento determinado. Pero nada más.

El último día iba a ser hoy, 30 de diciembre, pero para la plantilla es festivo. Así que ayer finalizaron las labores de extracción. No volverán al trabajo hasta el martes, día en el que todos los trabajadores se presentarán en su puesto para comenzar, creen, con las labores de cierre. Creen, porque nadie les ha confirmado nada. Aún no saben cómo se procederá exactamente a desarrollar las labores de rescate de maquinaria y mantenimiento del pozo. Y tampoco tienen ni idea, claro, de qué ocurrirá con su futuro una vez finalicen estos trabajos que pueden alargarse durante meses.

La plantilla protesta por la «incertidumbre» a la que se enfrenta. Más o menos, quienes están en edad de poder acogerse a las prejubilaciones saben qué será de ellos, así que los mayores no suponen un problema. Pero todos los demás aún desconocen cuándo serán trasladados y a dónde. Lo único que saben con certeza, y no es baladí en los tiempos que corren, es que no habrá despidos, sino recolocaciones dentro de Hunosa.

La hullera pública cerrará el año con 1.200 trabajadores. Y 'Nicolasa', Santiago y Carrio serán muy pronto los únicos pozos supervivientes al plan ordenado de cierre, marcado desde la Unión Europea para 2018. Eso no quiere decir que los mineros hayan renunciado a toda esperanza. De hecho, aún cuando el adiós del María Luisa es ya una realidad, algunos de sus trabajadores todavía confían en una prórroga que pueda alargarle la vida «unos meses más» a la explotación que «si no es la que más, está entre las que más carbón producen de Hunosa». O producía, porque desde ayer hay que hablar en pasado.