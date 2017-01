Los jubilados llevan carbón a la Delegación de Gobierno por la subida del 0,25%

Decenas de personas se concentraron ayer frente a la Delegación de Gobierno en Oviedo y le entregaron a Gabino de Lorenzo un saco de carbón, para que se lo haga llegar al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, en protesta por la escasa revalorización de las pensiones: el 0,25%. «Se ha portado mal con sus mayores y no merece otra cosa», explicaba el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Manuel Francisco Menéndez.

El Gobierno, acusó, «nos viene engañando año a año diciéndonos que los pensionistas no hemos perdido poder adquisitivo y es mentira», pero el colectivo no piensa cejar en el empeño. «Somos los más desprotegidos y tenemos que recordarle al Partido Popular que ya no tiene mayoría absoluta y que ahora ha de sentarse a negociar».

El secretario general del sindicato en Asturias, Javier Fernández Lanero, también acudió a la protesta, donde tachó de «indecente» la actitud del Ejecutivo con una subida que de aplicarse al Salario Mínimo Interprofesional supondría tan solo 1,56 euros. Según explicó Menéndez, el incremento de las jubilaciones mínimas oscilaría entre 1,50 (para los menores de 65 años sin cónyuge) y 1,96 euros mensuales de los mayores de 65 con cónyuge. Las pensiones de viudedad crecerán entre los 1,20 euros (viudos de menos de 60 años) y los 1,80 de los que además tengan cargas familiares. El incremento de la de orfandad será tan solo de 50 céntimos.

UJP-UGT lleva meses defendiendo la revalorización de las pensiones entre un 1,1 y un 1,6%, conforme al IPC que estaba previsto para 2017, así como la adopción de medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. Además de explorar la vía de los impuestos directos, preguntó Fernández Lanero, «¿por qué no tocan las cotizaciones más altas?». Un modelo público de pensiones «eficaz es incompatible con la reforma de 2013», insistieron desde el sindicato.

Una curiosidad: De Lorenzo dijo a los pensionistas que no entregaría el saco de carbón -«el último extraído del Pozo María Luisa»- a Rajoy, por su carácter histórico. Permanecerá en la Delegación del Gobierno en Asturias.

En la protesta se encontraba el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, cada día «más preocupado» por las declaraciones del ministro de Energía». Él reivindicó, una vez más, la convocatoria de la comisión de seguimiento del plan del carbón. «Si en España se cumple con el sector, Europa podría darle continuidad», aseguró Alperi, quien recordó que «el sector de la minería necesita una ínfima parte de lo utilizado, por ejemplo, para el rescate de las autopistas de peaje».