«Es más fácil trabajar con quien no tienes afinidad que con un hermano»

Quizá porque vivió en un entorno de «negocio familiar» o más bien por «vocación», Manuel Pavón (1960, barcelonés de adopción) se especializó en un área que le llevó en los últimos años a ejercer como responsable de consultoría de empresas familiares de Garrigues. Desde septiembre, lleva su propia firma como consejero de empresas familiares. Recientemente estuvo en Oviedo impartiendo un taller organizado por la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar (Aefas).

'Hermanos o socios'. Un titular llamativo para un taller. Da a entender que una cosa u otra. ¿No es compatible?

Con ese título buscaba provocar. Quería llamar la atención sobre la poca flexibilidad que tiene a veces la propia familia. No todo es blanco o negro y siempre es posible trabajar en equipo. Hay estrategias para trabajar sin tener que llegar a una situación no deseable, de disputas.

«Los hermanos son mucho más destructivos que las hermanas por una cuestión de naturaleza»

¿Cuáles son esas estrategias?

Es complicado trabajar con hermanos, porque es una relación que empieza en la infancia, sigue en la adolescencia y ya, en la edad adulta, te pones a trabajar con tu padre o hermanos, y eso genera tensión, porque cada uno busca su sitio y hay que saber manejarlo. El taller está enfocado a aprender cómo manejar esas diferencias, cómo encontrar las cosas que unen a las familias más que las que nos separan.

¿Las empresas familiares necesitan una especie de árbitro?

Necesitan un consejero, alguien que les facilite el hablar o el entenderse más que otra cosa. A veces las familias consideran que son capaces de solucionar sus problemas internos, pero les cuesta en la práctica. Un mediador es alguien que interviene cuando ya hay conflicto y, muchas veces, necesitan un consejero que les ayude a comunicarse.

Al final, como todo en esta vida, es cuestión de comunicación.

Sí, claro, si no hay diálogo es imposible entenderse.

¿Es más complicado trabajar en familia que con desconocidos?

Sin duda. Es mucho más fácil trabajar con quien no tienes ninguna afinidad emocional que con un hermano. Cuando trabajas en algo que es tuyo, pesa como una mochila. Vivirlo así es una pena y las familias que aguantan muchas generaciones es porque viven el negocio con alegría y vocación de entenderse.

¿Hay que saber separar familia y empresa para llegar a la profesionalización?

Es fundamental. No hay que confundir los roles, porque ser dueño o hermano no te da derecho a gestionar la compañía. Te da una opción y hay que saber manejarla. Lo primero que hay que averiguar es por qué quiero ser socio de mi hermano y muchos no se lo preguntan.

¿Qué porcentaje de empresas familiares sobreviven?

En segunda generación solo sobreviven un tercio de las empresas. Muchas desaparecen porque el mercado no funciona o porque no se ponen de acuerdo con los objetivos o porque no hay un líder. A veces, la empresa funciona, pero son tan posesivos de su propia verdad individual que destruyen todo lo creado.

En su libro 'Empresas Familiares de Hermanos' llama la atención que el porcentaje de mujeres hermanas satisfechas con sus relaciones de empresa familiar es más alto que el de los hermanos.

Es una cuestión de naturaleza pura. El género femenino tiene tendencia a crear y, en cambio, los hombres son mucho más destructivos que las hermanas. El porcentaje es de un 71% frente a un 60%. A veces, los hombres concilian mejor las soluciones de un negocio cuando se apoyan en las hermanas.