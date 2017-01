UGT: «No firmaremos un acuerdo salarial en el que el suelo sea cero»

“No vamos a firmar un acuerdo sin bandas salariales, porque eso significa que el suelo es cero”. Así de contundente se ha mostrado hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien, durante un encuentro informativo con los medios de comunicación, ha desvelado que la propuesta salarial que la CEOE les ha ofrecido -y que la organización empresarial todavía no ha hecho oficial- es una subida 'hasta un 1,5%'; en definitiva, quieren mantener el mismo acuerdo que había para este 2016 cuando “la situación económica es bien distinta y las empresas están ganando dinero”, explica Álvarez. Precisamente hoy mismo el Ministerio de Empleo ha dado a conocer que la variación salarial media pactada en convenio al finalizar 2016 se situó en el 1,06%, con lo que se queda más de cuatro décimas por debajo del tope fijado.

Una vez más, se confirma que las posturas de los sindicatos y la patronal están muy alejadas, puesto que UGT y CC OO ya plantearon hace unos meses su objetivo de lograr un ravalorización de los sueldos dentro de una horquilla entre el 1,8% y el 3%, con lo cual hasta el mínimo de los sindicatos es más elevado que el máximo de la CEOE.

Ante este escenario, el líder de UGT se ha mostrado escéptico y ha confesado que tiene la sensación de que la negociación para la renovación del acuerdo no ha empezado, puesto que, después de haberse celebrado ya cuatro reuniones, todavía están en la identificación del temario. "No pasa nada si no hay acuerdo, porque para ir a un acuerdo sin bandas salariales, mejor que no haya acuerdo”, ha reiterado Álvarez, al tiempo que ha añadido que en tal caso los sindicatos tendrán que “pelear convenio a convenio”.

"El día de la marmota"

El líder sindicalista se ha quejado de la “cerrazón” que mantiene tanto la CEOE como el Gobierno en lo que considera que es una “estrategia acordada” para no llegar a acuerdos en materia de relaciones laborales. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo por “convertir la negociación en una foto”, con reuniones como la que mantuvieron a finales de noviembre con el presidente Mariano Rajoy y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la que se acordó abrir tres mesas tripartitas que aún no han empezado a trabajar. "Estamos como en el día de la marmota. Es como si hubiera mucho interés en vernos y fotografiarnos y después todo va despacio y no hay soluciones", añadió Álvarez, quien criticó que se aprobó la subida del salario mínimo, de las pensiones y de la reforma de la Garantía Juvenil sin acuerdo con los agentes sociales y se ha superado el plazo que se dio inicialmente para adaptar a la legislación española la sentencia europea sobre la equiparación de las indemnizaciones entre temporales e indefinidos (se fijó un mes de plazo y dos meses después aún no hay conclusiones).