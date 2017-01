Arcelor traerá a Asturias a 50 operarios de la planta de Zumárraga

Arcelor quiere concluir en el primer trimestre del año el proceso de recolocaciones de los 85 trabajadores la planta de Zumárraga que aceptaron su traslado a Asturias. Sin embargo, los que recalen en las factorías de Gijón y Avilés no serán tantos como se preveía en un principio, puesto que la compañía ha comenzado a ofertar otros destinos a estos empleados. Casi una veintena ya ha encontrado acomodo en las instalaciones de la multinacional en Sagunto (Valencia) y Lesaca (Navarra), donde había más necesidades de personal, pero esta cifra podría incrementarse. De hecho, la multinacional trasladó ayer a los sindicatos que no espera que los operarios que acaben en el Principado superen el medio centenar. 50 trabajadores es la cifra que baraja ahora la empresa, que incorporará a su plantilla asturiana a tres de los operarios vascos de forma inmediata y que anuncia un goteo constante para las próximas semanas. Los primeros empleados de Zumárraga que serán recolocados ya han pasado el reconocimiento médico y residen en la región desde septiembre del año pasado, cuando decidieron adelantar su traslado de 'motu proprio', sobre todo, para que sus hijos no tuvieran que cambiar de colegio a mitad de curso.

La reactivación de las recolocaciones de Zumárraga fue uno de los asuntos que se trataron ayer en Madrid en el encuentro del comité de diálogo social que reunió a los representantes sindicales con los de la compañía, donde también se trataron las buenas perspectivas con las que cuenta ahora la planta de Sestao, para la que se espera incrementar la actividad de las 12.000 toneladas al mes actuales a 30.000. En la cita, la dirección corporativa también explicó su intención de digitalizar todos los trámites documentales de la multinacional, lo que implica eliminar las nóminas de papel, así como los partes de enfermedad, de vacaciones o los expedientes de cada trabajador. Este proceso podría alcanzar un millón de documentos y debería estar listo antes del 31 de marzo.

Por otro lado, antes de esta reunión, la compañía y los representantes de UGT, CC OO y USO firmaron el texto definitivo del VI acuerdo marco. Ha hecho falta que pasen doce meses para la rúbrica del documento final, pactado en enero del año pasado tras meses de negociación. El texto al que se llegó entonces recogía buena parte de las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores, muchas de las cuales suponían dar marcha atrás a las concesiones que realizaron los empleados en plena crisis, pero el documento definitivo no se ha consensuado hasta ahora. Ha sido un año en el que la comisión de redacción ha tenido que ir cerrando flecos e incluido algunos cambios, como la ampliación del permiso de paternidad aprobado por el Gobierno, aunque las líneas generales fueron las acordadas entonces: la retirada del sueldo ligado a resultados, mejoras en la jornada irregular, incrementos salariales, la recuperación de la antigüedad, contrato relevo para los nacidos en 1957, 1958 y 1959, la contratación de, al menos, cien eventuales cada año en Asturias y que se recojan por escrito las inversiones previstas. No obstante, la subida salarial en el Principado queda aún supeditada a la firma del convenio colectivo, cuya negociación está estancada, aunque habrá una nueva reunión esta semana.

La compañía y los sindicatos firman el acuerdo marco pactado hace un año