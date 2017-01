La plantilla de Arcelor bate récord de horas extra con 240.000 en 2016

La guerra contra las horas extra en Arcelor por parte de los sindicatos es antigua, pero a pesar de los esfuerzos por reducirlas, la cifra sigue aumentando. 2016 fue un nuevo año de récord de actividad de la plantilla más allá de su horario. En total, en las plantas asturianas se trabajaron más de 240.000 horas extra, una cantidad que supone un 20% más que la del ejercicio anterior, que ya fue duramente criticada por las centrales, y que equivale a la jornada laboral anual de casi 150 operarios. Es decir, que si se eliminaran por completo, se podría generar ese número de empleos.

No obstante, la supresión total no es el objetivo, ya que los sindicatos son conscientes de que, en ocasiones, hay picos de actividad, como cuando se suceden paradas importantes como las del año pasado, pero sí recalcan la necesidad de reducirlas. En este sentido, advierten de que las obras ejecutadas en 2016 y que supusieron la paralización de diversas instalaciones no justifican un número tan elevado.

A pesar de que el VI acuerdo marco pactado hace un año recogía la intención de rebajar esos excesos de jornada, el planteamiento no ha tenido éxito, como tampoco la decisión de disminuir la remuneración que reciben los empleados por las horas extra que superan el tope máximo legal, fijado en la actualidad en 80 anuales.

Ante esta situación, los comités de empresa de las factorías de Gijón y Avilés y del parque de carbones de Aboño mantuvieron ayer un encuentro en el que acordaron por unanimidad una serie de puntos para intentar reducir una cifra que es calificada como «mareante», pero también como «indignante» o «vergonzosa» por parte de los representantes de la plantilla. Entre ellos destaca denunciar ante la Inspección de Trabajo los casos en los que se exceden las 80 horas anuales.

Las centrales calculan que entre 300 y 400 empleados superaron en 2016 ese límite legal, sobre todo, en el área de mantenimiento, donde vienen reclamando desde hace años un incremento de plantilla. Se da la circunstancia de que, como en años anteriores, hay algún trabajador que ha doblado su jornada laboral anual mediante las horas extra. Además, reclamarán que las sanciones que puedan llegar a la empresa sean por cada una de las infracciones, ya que hasta ahora se imponía una única multa, que rondaba los 6.000 euros, una cantidad que los sindicatos consideran «ridícula» y que supone alrededor de 0,025 euros por cada hora extra trabajada.

«Acto de insolidaridad»

Por otro lado, solicitarán una reunión de manera urgente con el director ejecutivo de ArcelorMittal en Asturias, Oswaldo Suarez, para intentar conseguir compromisos concretos encaminados a una reducción de esos excesos de jornada e instan a todos los trabajadores a reducir la cifra de horas extra a aquellas que se produzcan por fuerza mayor, que son una minoría. De hecho, los sindicatos calculan que solo el 10% de esas 240.000 horas extra corresponden a la obligación de doblar turno si no llega el relevo, una imposición que están intentando eliminar en la negociación del nuevo convenio, mientras que, prácticamente, en el 90% existe voluntariedad por parte del empleado. En este sentido, consideran un «acto de insolidaridad» aceptar alargar la jornada laboral de esa forma. Asimismo, se realizará un seguimiento trimestral de las horas extra con el objetivo de llevar un control más exhaustivo e intentar que en 2017 no se vuelvan a disparar.