Un «convenio social» para Arcelor que aún deja terreno a la reivindicación

La mayoría social en el comité de empresa de Arcelor (UGT, CC OO y USO) firmará en los próximos días con los responsables de la multinacional en Asturias el preacuerdo del convenio colectivo que lograron cerrar el martes por la noche. El documento no contará, sin embargo, con el apoyo de los representantes en el comité de empresa de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), que se desmarca de un texto que, igualmente, someterá a votación de sus bases. Una vez firmado el preacuerdo, las distintas centrales celebrarán asambleas para explicar sus claves antes de que sea llevado a un referéndum al que está llamada la plantilla de Arcelor en Asturias.

Desde UGT, CC OO y USO destacan los avances que presenta con respecto al anterior y lo califican de «convenio social», aunque reconocen que por el camino se han quedado reivindicaciones. La principal: que los trabajadores de contrato individual sigan sin actualización salarial y sin prima de resultados. La dirección de la compañía en Asturias alega que esta no es una competencia suya y los sindicatos elevarán esta reclamación a los departamentos de recursos humanos de la empresa en Madrid y Luxemburgo.

El acuerdo llegó con casi un año de retraso y el día que los representantes de la plantilla habían puesto como fecha límite para las negociaciones. En caso contrario, amenazaban con levantarse de la mesa y emprender movilizaciones. Al alcanzarse a fin de mes, las centrales ven complicado que las subidas salariales pactadas en el acuerdo marco y ahora recogidas en el convenio (0,5% correspondiente a 2016 y 1% a 2017) puedan notarse ya en las nóminas de enero. Además, también quedará pendiente otro 0,5% de prima de productividad, que debe ser aprobado por la dirección en Madrid, ya que depende directamente del acuerdo marco.

Los tres sindicatos firmantes destacan, sobre todo, los avances en materia de conciliación, con la posibilidad de tener permisos retribuidos para acompañar a los hijos al médico, «algo inédito en esta empresa hasta ahora», así como la eliminación de la obligatoriedad de doblar una jornada laboral completa si no llegaba el compañero que tenía que relevar al trabajador. Ahora esa exigencia se reduce a un máximo de cuatro horas para que la compañía encuentre una alternativa y solo si la ausencia no se comunica con una antelación de ocho horas. Otros aspectos importantes son la creación de una comisión de igualdad y otra de medio ambiente, la regulación de equipos de guardia y seguro colectivo, la convocatoria para profesionales de oficio o el incremento de los premios a la vinculación.

Desde la CSI, sin embargo, critican un convenio «muy marcado por el acuerdo marco» y rechazan que se haya aceptado que se vayan a partir las vacaciones o que los eventuales vayan a cobrar el 80% del salario de un trabajador de plantilla. No obstante, uno de los puntos que les resultan más complicados de asumir es que se siga obligando a un trabajador a quedarse en el puesto de trabajo cuatro horas si no llega su relevo -hasta ahora la compañía exigía ocho-, «cuando hay sentencias ganadas que nos dan la razón y dicen que no hay que doblar». Pese a las críticas, reconocen avances en materia de permisos y defienden su presencia en la mesa de negociación como un arma de presión para Arcelor.