«Las subvenciones a UGT no requieren una revisión especial»

El debate en relación con la investigación abierta sobre el delito de fraude de subvenciones cometido presuntamente por UGT, y vinculado a las ayudas otorgadas por el Principado para los cursos de formación, volvió ayer a la Cámara asturiana de la mano de Podemos. La formación morada quiso preguntar al consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, por las actuaciones de su consejería tras el registro de la sede central de UGT y las detenciones realizadas por la Guardia Civil el 17 de enero, llegando a recriminar al Principado que no tomara ninguna medida especial contra el sindicato por la vinculación que muchos de los dirigentes de esta central mantienen con el PSOE. Hasta el punto, apuntaron, de que algunos de los detenidos fueron recibidos nada más ser puestos en libertad en la sede que tiene este partido en Gijón. El diputado de Podemos llegó a plantear que el Principado no investiga a UGT «porque meterse con algunos dirigentes de UGT es meterse con el PSOE».

La respuesta por parte del consejero fue contundente. Francisco Blanco reprochó a Ripa que tratara de hacer «causa general» contra el sindicato e incluso contra el PSOE y le recordó que tanto la decisión de otorgar ciertas ayudas al sindicato como otras medidas adoptadas por el Principado, como la revocación de algunas de ellas, demuestran el «rigor» de la consejería en el control de estas ayudas y responde a criterios técnicos. «Este no es un asunto político, no lo haga usted», le replicó a Ripa el consejero, quien insistió en que su departamento no tiene que hacer nada «excepcional» en el 'caso UGT' porque siempre se ha actuado conforme a la legalidad. «Ni le voy a dar los cursos a quien diga nadie ni se los voy a quitar a quien diga usted», manifestó. «Me parece muy bien la labor de control, pero puede estar tranquilo», concluyó.