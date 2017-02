El Principado baraja extender la tarifa plana nacional de los autónomos

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Francisco Blanco, ha anunciado hoy la intención de mejorar las condiciones del autónomo en el inicio de su actividad y para ello ha dicho que se baraja, entre otras posibles fórmulas, extender la tarifa plana que se aplica a este colectivo en el ámbito nacional.

La medida sería fruto de un acuerdo alcanzado con Ciudadanos sobre una iniciativa de la formación naranja, que el PSOE también ha hecho suya, para fortalecer y ayudar al emprendedor y para ello se barajan varias fórmulas, entre ellas mejorar la tarifa plana que se aplica a los autónomos en el ámbito nacional.

"Buscamos fórmulas para el apoyo a los autónomos, sobre todo en el inicio de su actividad", ha explicado el consejero, que ha recordado que está en fase de redacción el nuevo plan que sustituirá al del fomento de la cultura emprendedora.

Francisco Blanco ha avanzado estas iniciativas en el contexto de una comparecencia suya en la Comisión de Empleo, Industria y Turismo de la Junta General del Principado, donde respondió a una pregunta urgente de la diputada del PP Emma Ramos sobre si el Gobierno piensa crear un área de emprendimiento "para que los castrillonenses puedan iniciarse y desarrollar sus ideas".

En su respuesta, el consejero no ha descartado que el nuevo plan de emprendimiento sea la vía previa a una futura ley, aunque cree que, previamente, hay que contar con ese documento que está en proceso de redacción.

"Con el hecho de hacer una ley, a lo mejor estamos poniendo el carro delante de los bueyes y estamos queriendo darle una protección jurídica que realmente no tiene, a lo mejor, la flexibilidad que exigen las medidas de apoyo a emprendimiento", ha declarado el consejero, que, no obstante, no rechazó la idea de la nueva ley.

En su intervención, Emma Ramos ha sido muy critica con la política de emprendimiento y de apoyo al autónomo en la región y ha puesto el ejemplo de Castrillón, para el que ha pedido medidas específicas para animar el mercado laboral por cuanta propia.

"El problema es que el Gobierno socialista no ha sido capaz de diseñar unas medidas específicas que fomenten ese emprendimiento y reduzca a la mínima expresión las dificultades con que se encuentran los autónomos una vez que intentan abrir sus puestos de trabajo o quieran consolidar sus negocios ya existentes", ha declarado la diputada regional del PP.

Enma Ramos ha recordado que el pasado 30 de septiembre de 2016 se constituyó una Mesa del Autónomo con las cuatro asociaciones más representativas del sector, y se ha preguntado qué dio de sí ese nuevo órgano cuatro meses más tarde.

"Aparentemente nada", se ha respondido la parlamentaria, que ha precisado que desconoce si la Mesa del Autónomo ya ha dado algún fruto.