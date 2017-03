Hacienda ofrece a los funcionarios subir un 1% su sueldo y crear 250.000 plazas

El Gobierno contempla una subida salarial para los funcionarios del 1% este año. Al menos esa es la cifra que Hacienda transmitió a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en la reunión que mantuvo este miércoles, según fuentes presentes en el encuentro. Una revalorización que desde las organizaciones de los trabajadores consideran «insuficiente» porque no permite recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Por eso plantearán un incremento mayor. Sin embargo, no hay mucho margen para la negociación ya que la medida tendrá que estar reflejada en los Presupuestos Generales que el Ejecutivo presentará el viernes 31 de marzo.

De llevarse a cabo ese incremento del 1% -que es el importe que el PP ha defendido desde un principio- emulará la mejora producida en 2016 y será el segundo aumento de las retribuciones desde 2010. En ese año los sueldos de los empleados públicos fueron recortados por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y después permanecieron congelados hasta el pasado ejercicio. Ahora la intención del departamento que dirige Cristóbal Montoro es repetir la subida.

Asimismo, en el encuentro llevado a cabo con la secretaria de Estado deFunciónPública,Elena Collado, también sirvió para que el Gobierno concretase el plan de empleo público que debe ofertar cerca de 250.000 plazas y que busca reducir la tasa de interinos del 25% actual al 8%. En este sentido, fuentes sindicales afirman que el Gobierno está dispuesto a cubrir el 100% de las bajas por jubilación en la Administración General del Estado más allá de los servicios esenciales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la sanidad y educación. Ahora se extenderá a otros departamentos como la DGT, los Servicios de Empleo Público o las oficinas para el DNI, entre otras.

La mayor oferta desde la crisis

En cualquier caso se trataría de la mayor oferta de empleo público desde que estalló la crisis en 2008, máxime si se tiene en cuenta que desde 2011 hasta la actualidad la tasa de reposición ha estado congelada en la mayor parte de sectores, excepto en los considerados prioritarios, y teniendo en cuenta que desde ese año hasta 2016 los sindicatos cifran en más de 300.000 los empleos públicos destruidos, a los que habría que sumar los más de 230.000 trabajadores que se encuentran a las puertas de la jubilación y el hecho de que seis de cada diez superen los 50 años.

La aprobación de los Presupuestos es clave también en este asunto para que se pueda conocer la oferta de empleo público de este año y las comunidades autónomas puedan convocar las oposiciones. Y es que el retraso en elaborar las cuentas públicas ha provocado la incertidumbre sobre los exámenes para cubrir las plazas vacantes necesarias, especialmente en el profesorado.

De hecho, pese a que Montoro ha insistido a los gobiernos regionales de que no pueden convocar plazas hasta que no haya Presupuestos, algunas comunidades han anunciado que realizarán las oposiciones porque no pueden esperar. Un escenario que genera un vacío legal que puede subsanarse con este acuerdo.