«En diez años se jubilarán el 30% de los empleados públicos en Asturias»

Fernando Sánchez es el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias desde el congreso celebrado el pasado 30 de marzo. Nacido en 1958 en Madrid «por casualidad», este asturiano del concejo de Aller, funcionario de la Administración General del Estado, lleva tantos años afiliado al sindicato que «ni me acuerdo desde cuándo». Tras el acuerdo de empleo público alcanzado en Madrid con el ministro Montoro para reducir al interinidad al 8%, Sánchez espera ahora que la Consejería de Hacienda del Principado convoque la Mesa de la Función Pública para concretar cómo se plasma ese acuerdo nacional en Asturias.

¿Cuándo debería convocarse la Mesa de la Función Pública en Asturias?

Deberíamos ponernos manos a la obra cuanto antes. Una vez abierto el melón para convocar plazas y consolidar las de interinos, hay que ponerse a ello.

¿Les sorprendió el acuerdo con Montoro o ya lo esperaban?

Desde Comisiones Obreras ya veníamos anunciando, desde julio de 2016, que tenían que consolidarse 360.000 plazas. Ahora se ha acordado que sean 300.000, lo que demuestra que nuestro planteamiento no era ninguna locura. Ya estábamos trabajando en esa línea.

Algunos han definido este acuerdo como «la mayor oferta de empleo público de la democracia».

Más que oferta de empleo, lo que se hace ahora es consolidar puestos que tenían la obligación de ir sacando, que han estado en interinidad más tiempo de lo que hubiera sido deseable. A lo largo de todo este tiempo, al no haber tasa de reposición y al no sacar las de interinos a concurso, se fueron acumulando muchas plazas, pero muchas están ocupadas ahora mismo. Así pues, hay que sacar ahora dichas plazas, más la tasa de reposición que no se ha hecho.

¿Cómo debería abordarse esa tasa de reposición?

En algunas áreas, como es el DNI, va a haber un plan de choque. Ahí precisamente, en Asturias no se produce el problema que tienen en otras comunidades por falta de personal, pero habrá plazas nuevas que no están ocupadas ni por interinos ni nadie.

Se calcula que en Asturias son 6.000 los interinos que pasarán a fijos. Eso es casi como la plantilla de Arcelor en Asturias.

En Asturias está afectada también la Administración General de Justicia, la del Estado y la Local. Pero en la Autonómica, que es donde hay más eventuales, podríamos hablar de esos números.

Hacienda ofrece una subida salarial del 1%.

Es absolutamente insuficiente. Ya en 2010 el conjunto de los funcionarios ya veníamos acumulando pérdidas salariales. Desde que estalló la crisis y hasta el año 2017 la pérdida de poder adquisitivo de todo el personal a cargo de las administraciones públicas se sitúa entre un 20 y un 30 por ciento. Entendemos que, como mínimo, tendría que garantizarse una subida del 2,5%, que es donde se sitúa la tasa de inflación.

¿Cree que hacen falta más funcionarios en la Administración autonómica?

Sí, por supuesto, y estamos luchando también por la recuperación de los derechos perdidos, como la jornada de las 35 horas.

¿Se da el clima apropiado ahora para reivindicar al Gobierno esos derechos?

Deberían estar en disposición de hacerlo, pero todo depende de la Ley de Presupuestos del Estado para este 2017. En principio, ya dicen que se va a ampliar la tasa de reposición hasta el 90% de las plazas estructurales.

¿A qué plazas se refiere?

Al personal estatutario de Sanidad, al docente de Educación no universitaria, al de la Administración de Justicia, al de Servicios Sociales, a la Policía Local, a Gestión Tributaria y Recaudación y al de la inspección Social de Servicios y Actividades. Todos dependen de los Presupuestos, pero habrá que concretar en cada ámbito el tipo de procesos para consolidar esos empleos y sacarlos a oferta pública.

Se intuye, por tanto, un proceso largo.

Sí, fundamentalmente esta oferta lo que va a hacer es fijar la tasa de temporalidad del empleo público por debajo del 8 por ciento. Se consolidará lo que ya hay.

Eso dará tranquilidad a los que están.

O no, que no piensen que todos los que están se van a quedar. Aquí hay que pasar un proceso de convocatoria pública. Desde Comisiones siempre hemos defendido que al ámbito público se entra por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Tendrán que sacar las plazas a concurso, concurso-oposición u oposición libre, siempre dentro de los procesos que marca la ley.

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que equipara la indemnización por despido a una trabajadora interina con la de los contratados fijos, ¿cree que podría haber una cascada de demandas?

En CC OO hicimos una campaña para informar sobre esas reclamaciones y hubo muchas, pero no tantas como las que se preveían. Con el proceso que se abre ahora y que acabará con la tasa de temporalidad, unos acabarán aprobando el concurso y quedarán como indefinidos, y otros solicitarán su indemnización.

¿Este proceso devolverá la calma a la función pública?

Con la crisis, ha habido una carga de trabajo tremenda aparejada a la pérdida de vacaciones. Este colectivo ha sufrido mucho la crisis. Otro tema que nos preocupa es la edad. En diez años se va a jubilar en torno al 30% de los empleados públicos de Asturias y de toda España. O se empieza a reponer ya al personal o esto queda como un erial, y lo lógico es que los nuevos estén acompañados un tiempo por gente con experiencia. Supongo que este empujón que se va a dar ahora viene a servir para consolidar esos empleos.