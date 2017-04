El número de trabajadores de la Administración se redujo un 8% en los últimos cinco años

El número de empleados públicos se ha reducido en 249.000 efectivos entre 2011 y 2016, desde algo más de 3,2 millones a 2.986.100 trabajadores, lo que equivale a un descenso porcentual del 8%, según recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2017 (PGE).

No obstante, el Gobierno señala a Europa Press que este ajuste del empleo no ha afectado a los sectores considerados prioritarios (Sanidad, Educación no universitaria, Administración de Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), sino a los servicios administrativos, pero «sin que la prestación de los servicios básicos se haya visto afectada». A partir de datos del Registro Central de Personal, el Ejecutivo contrapone el nivel de empleo existente en los sectores prioritarios en julio de 2016 respecto a 2007 y en todos los casos el balance es positivo.

Los datos muestran que en este periodo la Sanidad ganó 21.662 efectivos (+4,6%); la Educación (sin contar Universidades) tenía 15.870 empleados más que en 2007 (+3%); las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 21.360 efectivos más (+14,7%), y la Administración de Justicia, con 5.030 (+8,6%).

El Ejecutivo subraya que todos los niveles de la Administración Pública han contribuido al ajuste del empleo público en los últimos años, especialmente la Seguridad Social y la Administración Central, que entre 2011 y 2016 recortaron su personal un 13% y un 10%, respectivamente, mientras que comunidades autónomas y entidades locales redujeron su plantilla un 8% y un 7%.

En valores absolutos, el descenso más pronunciado es el de las comunidades autónomas, que han perdido 139.000 efectivos desde 2011.