Los sindicatos ven «preocupante» la situación financiera y laboral de Duro

El secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Jenaro Martínez, y su homólogo en Comisiones Obreras, Damián Manzano, se reunieron a primera hora de ayer con el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, para hacerle llegar su «preocupación» sobre la situación financiera y laboral que atraviesa Duro Felguera y «la inquietud» existente entre los sindicatos y los propios trabajadores ante el futuro de la compañía.

Martínez aseguró antes del encuentro con el consejero que «el Principado debe mediar ante una empresa que cada vez tiene menos carga de trabajo en Asturias» y, más aún, cuando «la comunicación con la dirección no es fluida, no sabemos qué van a hacer y la situación actual del grupo puede llevar a tomar decisiones que sean drásticas», manifestó.

Manzano también reclamó que haya una comunicación fluida entre empresa y trabajadores y aseguró que ante la situación económico-financiera de Duro Felguera, ve «movimientos que nos preocupan». Entre ellos, Manzano se refirió a «la existencia de posibles inversores, la supuesta ampliación de capital, las dimisiones en el consejo de administración, los nombramientos de directivos para elaborar no se sabe qué planes» y, sobre todo, la prevista «reorganización de recursos, que no sabemos en qué consiste», dijo, con el indisimulado temor de que dicha reorganización «suponga pérdida de empleo en Asturias. Por experiencias anteriores, sabemos ya cómo suele acabar», señaló.

«La empresa tiene que hacer un plan de refinanción del que no tenemos ningún dato»

«Queremos que en Asturias se mantengan tanto la actividad como los puestos de trabajo»

Una «mala gestión»

Los representantes de los trabajadores no entienden tampoco que durante el tercer trimestre de 2016 Duro Felguera «repartiera dividendos entre sus accionistas y, sin embargo, cerrara después el ejercicio con pérdidas». De hecho, Duro Felguera se encuentra inmersa en un proceso de negociación con la banca para reestructurar la deuda que mantiene con seis entidades españolas, con las que arrastra un endeudamiento vivo de 225 millones de euros. A las entidades financieras les contrarió especialmente dicho reparto de dividendos del año pasado, mientras la empresa no daba beneficios y proseguía la negociación de la reestructuración de la deuda. Damián Manzano considera este hecho, además de «un problema de gestión», algo «chocante», porque la empresa «tiene que acometer un plan de refinanciación del que no tenemos ningún dato» y que se une, tal y como señaló en este caso Jenaro Martínez, «a la falta de un plan de empresa» que refleje cómo se tiene previsto encarar el futuro.

Ante todas estas inquietudes, ambas centrales solicitaron ayer a la Administración regional, a través del consejero de Empleo e Industria, que «se implique en la defensa del mantenimiento del empleo de una multinacional asturiana, que nació aquí hace más de cien años, cuyo consejo de administración se reúne en Oviedo y que, no hace mucho», añadieron «tuvo importantes facilidades por parte del Principado, e incluso aportaciones de capital, que le permitieron salir a flote en momentos muy delicados».

El encuentro con Francisco Blanco fue calificado como «bueno» por parte los sindicatos, ya que «el consejero nos trasladó que el Gobierno regional comparte con nosotros esa preocupación por Duro Felguera desde hace tiempo» explicó Damián Manzano. Además, «está de acuerdo con nuestra postura tanto en que hay que mantener contacto directo con la dirección de la compañía, como en que es necesario saber los pasos que va a dar la empresa en cuanto al mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo en la región», añadió Manzano.

Y es que otra de las situaciones que preocupa tanto a los sindicatos como a la plantilla asturiana es que se esté contratando «en origen», en aquellos países en los que actualmente Duro Felguera está desarrollando proyectos, «mientras que aquí se tiene a grandes profesionales del sector parados y sin carga de trabajo», lamentaron. Tras haber hecho una petición de reunión por escrito al presidente de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle, los representantes de MCA-UGT y CCOO esperan que les reciba «a lo largo de la semana que viene» para poner fin a lo que calificaron como una actitud de «total desinformación por parte de los responsables de la compañía».