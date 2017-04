Pino alerta a «las izquierdas» de que su desunión favorece a otras fuerzas en Asturias

Las palabras de ayer de Antonio Pino, quien en poco más de una semana abandonará la secretaría general de CC OO en Asturias, fueron una llamada de atención en toda regla a las «izquierdas» de la región, a las que invitó a «reflexionar» sobre los efectos de su desunión en el Principado. «Cuando alguien se empeña en hacerlo reiteradamente mal, está favoreciendo que la gente busque otras propuestas políticas», aseveró Pino, quien se mostró especialmente crítico con Podemos.

La falta de acuerdo sobre los presupuestos, en la que «la primera responsabilidad es del PSOE como fuerza de gobierno, pero también de IU y sobre todo de Podemos» o el bloqueo de la alianza para la construcción de las infraestructuras en la comunidad son algunas de las consecuencias que ese enfrentamiento está provocando en la gestión de la crisis en Asturias. «Ojo con lo que están haciendo las izquierdas de nuestra comunidad autónoma, porque con su forma de actuar probablemente estén alimentando la penetración de otras fuerzas políticas menos deseables», alertó. En este sentido, amplió, «cuando alguien se empeña en hacerlo reiteradamente mal, está haciendo que la gente busque otras propuestas políticas».

Insistió en la necesidad de «unidad en la acción de la izquierda» y criticó, en particular, a Podemos, partido del que aseguró «no conocer ninguna alternativa para el Principado», más allá de su intención de eliminar el CES, «recortar» a los sindicatos o luchar contra una supuesta «trama».

Pino repasó los retos a los que se enfrenta ahora el sindicato e hizo un repaso de sus errores -en referencia a los ERE o las tarjetas 'black'-, antes de abogar por una candidatura consensuada para relevarle al frente de CC OO durante el congreso del próximo 4 y 5 de mayo. No obvió que, hoy por hoy, hay dos candidatos -José María Guzmán Pacios y José Manuel Zapico-, pero prefirió reservarse sus preferencias para no influir «en el proceso de negociar una propuesta unitaria». Aunque, prometió, de no alcanzarse un acuerdo, tomará parte por uno de ellos en el propio cónclave.