UGT pide frenar la precariedad laboral y destinar más recursos a la protección frente al desempleo

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha reclamado este jueves frenar la precariedad laboral y destinar más recursos a la protección frente al desempleo, en el día que se han conocido los datos del paro relativos al mes de abril. En Asturias el desempleo ha caído en 2.722 personas.

En nota de prensa, UGT ha lamentado que el descenso autonómico, del 8,5 por ciento en términos interanuales, sea menor que la media nacional, del 10,9 por ciento, dejando a Asturias en tercer lugar entre las comunidades autónomas donde menos cae el paro tras Canarias y Castilla La Mancha. "Cabe destacar que este fuerte descenso del paro tiene un carácter estacional debido a la coincidencia de la Semana Santa en el mes de abril", recuerdan desde el sindicato.

Aunque el paro desciende, en UGT han mostrado su preocupación por "la elevada precariedad" del empleo, con un "inaceptable" nivel de temporalidad. A ello se suman las caídas en las tasas de cobertura, 2 puntos porcentuales menos que en 2016, que dejan al 54 por ciento de los desempleados sin protección.

"Ante el elevado nivel de desempleo nos preocupan los recortes en materia de prestaciones por desempleo recogidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 presentado por el Gobierno, así como la congelación de las partidas destinadas a los Servicios Públicos de Empleo", han alertado.

En consonancia con el discurso del pasado 1 de Mayo, el sindicato ha criticado que la marcha positiva de la economía no se está trasladando a los ciudadanos, ya que los salarios aún no han recuperado el poder adquisitivo perdido en estos años de crisis, "lo que unido a la mala calidad del empleo, con contratos temporales y de muy corta duración, hace que muchos trabajadores aún teniendo un empleo no puedan escapar de la pobreza y la exclusión social".

Ante esta situación es necesario reforzar la protección social y aumentar los salarios para reactivar el consumo. Para ello han pedido subidas salariales para el año 2017 entre el 1,8% y el 3%.

En el ámbito regional han abogado por "dar impulso" a la concertación, especialmente en medidas que impulsen el empleo y mejoren la empleabilidad de los parados con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.