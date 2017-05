José Manuel Zapico, nuevo secretario general de CC OO de Asturias

El langreano Jose Manuel Zapico sustituirá a Antonio Pino al frente de la Secretaría General de CC OO de Asturias tras conseguir el apoyo de 160 de los 249 delegados que participaron en la votación, superando así a la candidatura del avilesino José María Guzmán Pacios, que obtuvo 85 votos. Otros cuatro delegados votaron en blanco. Los dos aspirantes rompieron en el último momento las negociaciones abiertas para formalizar una candidatura única en un clima especialmente tenso, como pudo comprobarse durante la defensa de ambas candidaturas. Zapico considera que su equipo, que partía como favorito, ofreció una «propuesta generosa» para hacer una candidatura conjunta al grupo liderado por el ex secretario general de la union comarcal de Avilés. La impresión de Pacios no fue esa, ni mucho menos. El sindicalista avilesino aseguró que el motivo que llevó a romper las conversaciones en el último momento fue el «veto» que, según su versión, se hizo a Mapi Artidiello, secretaria de la Mujer y de la Cultura en la dirección saliente. «Fue literalmente vetada y eso no lo podemos consentir», reprochó Pacios, que habló incluso de «frustración» por no alcanzar un acuerdo que hubiera ofrecido una imagen de consenso y hubiera servido para fortalecer el sindicato.

La nueva ejecutiva estará formada por 14 miembros más el Secretario General, frente a las 40 personas que componían la dirección saliente. De estos catorce, nueve pertenecen a la candidatura de Zapico y el resto a la encabezada por Pacios. El nuevo secretario general confía en que, aunque no fue posible una lista conjunta, la nueva ejecutiva resultante del congreso trabaje a partir del lunes como un único equipo. Pacios entiende sin embargo que las discrepancias en torno a la constitución de la lista han enconado el ambiente hasta el punto, asumió, de que «pocas ganas me quedan para afrontar una secretaría».

Tras conocerse los resultados de las elecciones, Zapico fue recibido al grito de 'sí se puede' por los presentes. En una escueta intervención dijo tener la mano tendida porque «la prioridad ahora es luchar contra el paro y la pobreza». «No soy un superhéroe, solo no puedo», clamó. Y, ante las insinuaciones vertidas por la otra candidatura sobre el veto «a una mujer», Zapico me defendió que en Comisiones Obreras «no hay machistas, hay feministas».