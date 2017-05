El PP afea la «falta de compromiso» del Principado con las políticas de empleo

Los diputados del Partido Popular por Asturias en el Congreso y en la Junta General del Principado, Ramón García Cañal y Pedro de Rueda, respectivamente, acusaron ayer al Gobierno del Principado de «parasitar de forma inerme hasta las políticas activas de empleo». Ramón García Cañal aseguró que durante el año 2016, el Ejecutivo regional «solo puso uno de cada diez euros» de los dedicados a este fin y aportados por la administración autonómica, el Gobierno central y la Unión Europea, mientras que «el Estado aportó siete», añadió.

A este reproche, García Cañal sumó otro relativo, en este caso, al presupuesto del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), ya que, según el diputado, este organismo «presupuestó 89 millones de euros para políticas de empleo en el año 2016, de los que finalmente solo se gastaron 51,4», aseguró el diputado nacional.

De ese total de 89 millones, 48 fueron aportados por el Ministerio de Empleo, según los populares, «y apenas tres» por parte del Ejecutivo autonómico. Según los datos que maneja el Partido Popular, en Asturias se habría pasado, además, «de una ejecución presupuestaria del 72,1% en 2015 por parte del Sepepa, a un 57,7% en 2016». Este hecho, aseguró Cañal, «pone en evidencia que el Principado no tiene el más mínimo interés en las políticas que promueven el empleo», aseveró.

El diputado fue igual de crítico con el presupuesto del Sepepa para este 2017, «de solo 90 millones de euros, de los que el Estado ha puesto 54,8 (6,5 millones más que los transferidos en 2016), y el Ejecutivo asturiano 4, apenas un millón de euros más» que en el ejercicio anterior», aseguró García Cañal.

El diputado regional Pedro de Rueda, por su parte, consideró «dramático y preocupante» que en los últimos diez años «Asturias sea la región con la tasa de actividad de jóvenes más baja de todo el país». Esta situación se agravaría, según indicó, porque en la región «los jóvenes no solo no encuentran trabajo, sino que además tampoco estudian», algo que en este caso calificó, asegurando que el Principado tiene también «la tasa de estudiantes más baja de toda España». Para de Rueda es necesario, a este respecto, que el Gobierno regional «impulse políticas para que los jóvenes asturianos se queden en la región y trabajen aquí, así se evitaría además», añadió, «que el desempleo baje porque no hay población».