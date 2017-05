«Los profesionales de cincuenta años necesitan un relevo bien formado»

Constantino Martínez entiende el fracaso en los negocios porque él mismo lo experimentó. Su primer proyecto empresarial no sobrevivió, pero de sus errores al ponerlo en marcha aprendió lo suficiente para mantener en marcha Proasur, su actual empresa. Es vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios y desde ese cargo ha organizado las jornadas sobre formación que se celebran hoy en Gijón. Sobre las relaciones entre la empresa y la universidad, la formación de los trabajadores del siglo XXI y la continua necesidad de reciclaje versarán hoy las conferencias y los debates en la jornada 'Creando Talento'.

¿Considera que hay que cambiar los canales de estudio para ajustar la formación a las necesidades de las empresas?

Precisamente la jornada de hoy es un espacio de reflexión para debatir esos asuntos. Tenemos claro que hay problemas entre las necesidades de las empresas y lo que ofrece el sistema educativo y hay que ponerle remedio. Tenemos que caminar juntos para solucionar un problema que ya existe y que se agravará en los próximos años.

¿Cuáles serían los canales del siglo XXI?

Hay que aprender de los que ya lo han hecho mejor. Hay regiones de España que se implican más o que son más conscientes. El objetivo es que seamos capaces de trasladar las necesidades profesionales que tenemos las empresas al sistema educativo, dialogar y ajustar la oferta y la demanda. Pero no es fácil. Hay que tener en cuenta que en estos tiempos todo va muy rápido y un profesional de hoy en día no va a ser el mismo que el profesional dentro de unos años.

¿Cuál sería el espejo en el que mirarnos?

Por ejemplo y por cercanía en el País Vasco. Lo están haciendo bien. Sería un modelo que podríamos copiar. Las empresas pueden ser distintas y los productos distintos, pero en definitiva la problemática es la misma.

Hoy en día se dice que los trabajadores jóvenes que se incorporen ahora al mercado laboral hasta que se jubilen deberán reciclarse. ¿Cree que va a ser así?

Hay que reciclarse. La formación continúa es importantísima. Pero además tenemos otro problema importante que es el relevo profesional. Los mejores perfiles profesionales -hablo de pymes y micropymes- rondan los 50 años de media. Si no hay relevo bien formado de estos profesionales tenemos un problema que hay que solucionarlo.

¿Qué buscan las empresas un joven recién licenciado o un trabajador experimentado?

Buscan a alguien formado ya y que empieza a rendir desde el primer día. No es fácil. Buscamos entonces habilidades y valores que también ahora son muy necesarios (si saben trabajar en equipo, su implicación, si tienen empatía). No es tanto la formación académica, intentamos que dispongan de esas habilidades complementarias. Es cierto que se prefiere un profesional formado y con experiencia a alguien joven que no la tiene y si somos conscientes que si no se le da una oportunidad para que adquiera esa experiencia no la tendrá nunca, es la pescadilla que se muerde la cola. Desde los centros formativos y desde la universidad podría buscarse una colaboración con las empresas para empezar a adquirir ésta experiencia en los dos últimos años de carrera o durante los másteres. Hay que contemplar que la pirámide formativa actual no es la adecuada. Necesitamos grandes profesionales que no tenemos.

En este sentido, ¿importa más un título concreto o la disposición a aprender cosas nuevas?

Son necesarias ambas cosas.

¿Gastan lo suficiente las empresas en formar a sus trabajadores?

Las empresas tienen recursos económicos para la formación y hay suficientes, pero a veces no se utilizan bien. Hay que ver los recursos de los que disponen la administración y la empresa y no malgastarlos. Hay que ponerse de acuerdo en dos cosas: en lo que hay que formar y el camino más indicado. Existen centros muy buenos en formación y también empresas que ofrecen una buena formación, pero a veces se paga por ella y a lo mejor o no están formando bien o no lo que necesitan las empresas. Hay que reordenarlo. Hay que demandar algún tipo de solución y existir más comunicación. Los propios formadores de la universidad y de los centros formativos deberían de estar más cercanos a las empresas.