Asturias baja de los 80.000 parados en mayo y registra los mejores resultados desde 2011

El paro en Asturias ha retrocedido de la barrera de los 80.000 desempleados, en gran parte, gracias al buen comportamiento del sector servicios, que restó 1.513 nombres (-2,67%) de la lista. Con los 79.353 parados registrados en mayo se ha situado en niveles de julio de 2011 y ha obtenido los mejores datos recogidos durante este mes en los últimos ocho años. El Principado ve cómo, poco a poco, su mercado laboral mejora, aunque lo haga a un ritmo muy inferior al de la media nacional, con la cuarta menor bajada entre las autonomías. En mayo, la región contabilizó 2.093 parados menos que en abril, lo que supone un descenso del 2,57%, más notable entre los varones y entre las personas comprendidas entre los 25 y los 44 años. Estas cifras se apoyan en la mejoría, también, de los datos de afiliación a la Seguridad Social. La comunidad sumó 2.158 cotizantes, hasta alcanzar los 358.283. En comparación interanual, la diferencia con el número de afiliados del mismo mes de 2016 asciende a 7.252 cotizantes más.

También en relación con el mismo mes del pasado ejercicio el paro se redujo un 8,3%, con 7.183 parados menos. De nuevo, este descenso vuelve a ser más significativo entre los hombres (-10,89%) y el grupo de entre 25 y 44 años (-12,79%), la construcción (-16,1%) y la industria (-13,37%). Según señaló ayer la directora del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), Luisa Pérez, los buenos resultados de la industria se producen, sobre todo, en las actividades relacionadas con el metal y la agroalimentación, mientras que la mejoría de los servicios se deben principalmente al comercio, la hostelería y la administración pública. Ambos servicios han ejercido de tractores de la economía asturiana que, tal y como destacó el Gobierno regional, en mayo enlazó 44 meses consecutivos de descensos interanuales del paro.

Positiva es también la lectura de la Federación Asturiana de Empresarios, que sin embargo también señala ciertas sombras. La responsable de Estudios Económicos de la patronal, Marta Álvarez valoró los buenos resultados tanto en términos de afiliación como de paro registrado. «Una mejora protagonizada por el sector servicios que se extiende a todos los sectores», detalló. Sin embargo y a pesar de que «Asturias sigue avanzando en la mejora de su mercado laboral», amplió, lo hace «a menor ritmo que el conjunto del país». Por esa razón, instó, «necesitamos un impulso mayor si queremos acompasarnos a ese ritmo de mejora nacional y avanzar en la recuperación de los niveles previos a la crisis». Cabe recordar que en estos momentos la región está en niveles de afiliación de 2012 y de paro registrado de 2010. «Aún nos queda para alcanzar los de 2007 y 2008, que fueron los mejores registros», marcó como meta.

Los sindicatos, por su parte, insisten en que «mientras las cifras macroeconómicas no se reflejen en las economías familiares no podemos ser optimistas». La responsable del Área de Empleo y Formación de CC OO, Úrsula Szalata, confirmó que «estos datos no son muy halagüeños, porque el ritmo de creación de empleo es exasperantemente lento, si tenemos en cuenta las miles de personas que necesitan un trabajo con urgencia y que el empleo que se crea a base de contrataciones precarias». De hecho, añadió, «apenas el 7% de los contratos firmados en el último mes han sido indefinidos».

Marcado carácter estacional

UGT, por su parte, pone de relieve el marcado carácter estacional de los datos de mayo, «ya que de la reducción del desempleo más de la mitad se concentra en el sector servicios, el 58,4%». La secretaria de política sindical de la central, Mar Celemín, advirtió sobre la «alarmante sustitución de empleo fijo por empleos temporales, precarios y de bajos salarios, que está disparando la pobreza y la desigualdad social, a la vez que extiende la figura del trabajador pobre».

Ambos sindicatos se refirieron a la cada vez menor protección a los desempleados e invitaron a repartir de manera homogénea el crecimiento para que llegue a los trabajadores.

De entre los partidos políticos, Foro fue el más crítico. Su presidenta, Cristina Coto, insistió una vez más en que «con el tercer peor dato anual de caída del paro registrado y el segundo peor en afiliaciones a la Seguridad Social, Asturias se consolida a la cabeza de la divergencia negativa del empleo respecto a la media nacional.

En el conjunto del país, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo cayó en mayo a 3.461.128 personas, la menor cifra desde enero de 2009, tras experimentar un descenso mensual de 111.908 personas, el 3,13%.

Respecto a mayo de 2016 el número de desempleados disminuyó en 430.275 personas, lo que representa una reducción interanual del 11,06%. En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta las diferencias de calendario, el número de desempleados bajó en 39.566 personas respecto al mes anterior, marcando así la mayor reducción en un mes de mayo de toda la serie histórica.