Zapico: «La carrera electoral por recortar impuestos es una bomba para el bienestar»

El flamante secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, José Manuel Zapico, defendió ayer en el programa 'La Lupa', de Canal 10, la necesidad de un cambio productivo en la región y, también, de un cambio financiero («para favorecer a las pymes») y fiscal. A este respecto, amplió, «el impuesto de Sociedades tiene que crecer». Zapico considera que «esta carrera electoral por recortar impuestos es una bomba de relojería para el estado de bienestar» y, en esa misma línea, rechazó la modificación del impuesto de Sucesiones, pactado entre populares y socialistas en el Parlamento asturiano, «porque con ello se recortan recursos».

El nuevo líder sindical opina que la oposición a la que se ha enfrentado el impuesto durante los últimos meses, con importantes manifestaciones en su contra, se debe, principalmente, a que «hay un hartazgo de la sociedad por los casos de corrupción y de evasión fiscal, mientras a los ciudadanos ya no les queda un agujero más que apretarse en el cinturón». Por eso, apuesta por la pedagogía: por «hablar del impuesto, explicar quién lo está pagando y para qué sirve». Apoyó sus argumentos con una reflexión, que pasa por la mente de muchos. «El IVA, que pagamos todos por igual, da igual si eres rico o pobre, no está generando tanto debate público», evidenció. Eso no significa que, para evitar el anteriormente nombrado hartazgo de la sociedad, haya que analizar, por ejemplo, la eficacia de las empresas públicas que reciben estos recursos, reconoció.

Zapico se refirió también, a la falta de entendimiento entre PSOE, IU y Podemos en la Junta y a los beneficios de algunos acuerdos necesarios. «Asturias no puede pasarse una legislatura en blanco en materia legislativa. Habrá 15 o 20 cuestiones en las que puedan ponerse de acuerdo», dijo instando a los partidos a priorizar iniciativas.

Reparto del trabajo

Salió en defensa del «empleo estable y con derechos» y reconoció que «el mercado de trabajo ha cambiado y CCOO tiene que analizarlo para dar respuesta» a nuevos retos, como el de «los falsos autónomos» o el de las «mujeres que entran y salen del mercado de manera continuada». En su opinión, hay que tender al reparto del trabajo, «a través del reparto de la jornada laboral». España, amplió, «es medalla de oro de trabajadores pobres y el país de la UE donde más ha crecido la desigualdad», por lo que debería apostar por un modelo productivo basado «en la investigación y la cooperación».

No niega que es difícil dejar de competir en costes. «Europa está creciendo a dos ritmos: una parte apuesta por la investigación, la cooperación y el conocimiento. La otra, que es donde se sitúa España, compite en costes. Creemos que puede pasar a otra liga», ahondó.

Defenderá estos principios desde un sindicato que, como ya dijo desde que se perfilara como candidato, «debe pasar a la ofensiva», ser más transparente y democrático. De ahí, su decisión de integrar en su ejecutiva a parte de la otra candidatura que compitió en mayo por la secretaría general de la central.

Hoy, CC OO es la mayor fuerza sindical de la región. «Debemos consolidad esa mayoría. Es primera fuerza del estado desde hace mucho, pero en Asturias es la primera vez que ocurre y hay que asegurar esa diferencia», concluyó.

Zapico, quien se mostró favorable a auditar la deuda estatal, parte de la cual considera «ilegítima», defendió la unidad de acción con UGT para luchar contra los recortes. Por otra parte, casos como el de Villa o «ver desde las cuencas en qué se convirtió el Montepío de la Minería», lamentó, provocan «tristeza y rabia».