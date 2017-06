«Asturias no ha sido capaz de recuperar el número de ocupados que tenía en 1976»

No todas las regiones responden igual ante un seísmo económico. Midiendo su nivel de resistencia ante las crisis y su capacidad de recuperación, investigadores de la Universidad de Oviedo han podido comprobar que en este sentido Asturias siempre está a la cola en el ranking nacional. Puede que resista mejor que otros territorios los primeros envites de una recesión, pero «no se adapta» y, «en el momento de la expansión, no es capaz de recuperar todo el empleo perdido». Con datos recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) durante los últimos 40 años, los profesores de economía Begoña Cueto Iglesias, Matías Mayor Fernández y Patricia Suárez Cano han concluido que las regiones del noroeste, entre las que se encuentra el Principado, son claras perdedoras con respecto a las situadas al este del país, a la hora de reaccionar no solo ante la última crisis, sino también después de las de los años 70, 80 y principios de los 90. Su estudio, 'La resiliencia de las regiones españolas después de la gran recesión', les ha valido el XI Premio de Investigación concedido por el Consejo Económico y Social (CES), que les fue entregado ayer en bajo la presidencia del consejero de Economía, Empleo y Turismo, Isaac Pola.

En un completo análisis económico, también intentan explicar las razones de esa mayor o menor resiliencia, en función de la distribución ocupacional y los sectores productivos de cada territorio. Con los datos en la mano, los investigadores han visto que «en Asturias no destacamos en nada, ni para bien ni para mal». Para ser más exactos, «sí hay algun sector en los que mostramos más fortalezas, pero algunos son más intensivos en capital que en empleo», reconoce Begoña Cueto.

Matías Mayor amplía esta explicación. Comparados el periodo de la crisis (2009-2013) y de la recuperación (2013-2015), los profesores descubrieron que durante la recesión solo tres ramas de actividad -industrias extractivas, suministros, agua y gestión de recursos e informática y comunicaciones- tuvieron un efecto competitivo positivo con respecto al resto del país. Y, después, durante los años expansivos, de los que cabría esperar una mejor evolución, de nuevo únicamente destacaron tres áreas -en esta ocasión, actividades y producciones científico-técnicas, actividades financieras y de seguros y, otra vez, suministros, agua y gestión de recursos-, que únicamente suponen un 4% del total.

Sin especialización

De todo lo anterior, los investigadores extrayeron dos conclusiones: «En Asturias no existe una especialización de la producción en una actividad puntera a nivel nacional y tampoco tenemos algo propio en lo que seamos mejor que el resto de España. Nos falta definirnos: no somos buenos en nada ni malos en nada y puede que esa sea la peor de las situaciones», expone Mayor.

Llegados a este punto, la comparación con otras comunidades autónomas se torna inevitable y también aparece recogida en el estudio. Para ello, enfrentan dos regiones: Asturias y Murcia. Ambas tenían una población semejante -rondando el millón de habitantes- a principios de los ochenta y, aún hoy, presentan tasas similares de ocupación. Sin embargo, su evolución en las últimas décadas ha sido completamente diferente. Durante este tiempo, Asturias ha perdido población activa y empleo. De hecho, «somos de las pocas poblaciones que no hemos podido recuperar el número de ocupados que teníamos en 1976», lamenta Cueto. Murcia, sin embargo y aunque conserva una tasa de ocupación parecida a la asturiana, ha doblado su número de habitantes y de ocupados. Pero, ojo, no vale todo: no solo se trata de crear empleo, como hacen las regiones del este donde también se destruye a gran velocidad. El objetivo es que el trabajo sea sostenible y de calidad.

El camino a seguir, resumen estos economistas, es apostar por sectores intensivos en conocimiento. «Otras regiones tienen mucho más clara su estrategia de especialización. Necesitamos basarnos en las particularidades asturianas y pensar en lo que podemos llegar a ser, en vez de en lo que ya hemos sido», zanja la profesora.

El CES también entregó ayer un accésit al estudio 'Una aproximación sociológica a los cuidados paliativos', desarrollado por Begoña Martínez Argüelles y Amalia Franco Vidal, especialistas en Medicina preventiva y Salud Pública; José Luis García Fernández, responsable de comunicación del Área Sanitaria III; Isabel González Fouces y Beatriz López Muñiz, médicas especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, y María Antonia Herrero Jabonero, enfermera en el ámbito de la atención hospitalaria.