Agalsa, desmantelada entre denuncias de los trabajadores

Desanimados. El medio centenar de trabajadores que permanecen en la plantilla de Agalsa se sigue turnando para «dar paseos» por las instalaciones de la planta gijonesa durante ocho horas al día. Porque eso es lo único que pueden hacer desde que la empresa entró en concurso de acreedores, hace ya cuatro meses. Solo interrumpen esos 'paseos' para poner a punto alguna grúa o para atender a algún cliente que acude a recoger material pendiente. Y esa inactividad, sumada a la incertidumbre, a la impotencia y a la frustración, está terminando con la motivación del personal. Ayer, reunidos en una asamblea, decidieron plantear un incidente concursal ante el juez. Quieren hacer oficiales sus quejas sobre el funcionamiento de la administradora concursal y exponer su situación al magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón, Rafael Abril.

Según explicaron fuentes sindicales, la letrada Carmen Fernández Sánchez «no está cumpliendo debidamente con la labor que le corresponde». Pusieron diversos ejemplos de «incumplimientos», como que los trabajadores que se acogieron al ERTE han cobrado menos días de los que les correspondería por la prestación de desempleo, debido a los retrasos de la administradora concursal en comunicar los periodos de actividad al SEPEPA, o que quienes se desvincularon de Agalsa llevan más de un mes esperando la comunicación de la empresa en la que se les debe informar de la fecha y la liquidación. También se quejan de que la administradora «o su equipo» están enviando «mal» las bases de cotización a la Seguridad Social. «Es que no está atinando en nada», lamentan. Y tanto «error de procedimiento» les lleva ya a pensar que lo que busca esta letrada es «nuestro desgaste psicológico» y retirada. Porque también echan en falta que les informe del desarrollo de las gestiones que «supuestamente» está realizando para buscar un posible comprador para la planta.

El pasado 2 de marzo, el juez reconocía la situación de insolvencia en la que se encuentra Agalsa, abría el concurso de acreedores que había solicitado su propietario y nombraba a Fernández Sánchez como administradora concursal. El prestigio de esta letrada, que tiene más de 20 de años de experiencia en Derecho Mercantil y Concursal, ha gestionado más de 150 concursos de acreedores y fue designada como administradora judicial por la Audiencia Nacional en la conocida como 'Operación Crucero', instada contra los ex propietarios del Grupo Marsans, levantó entonces el ánimo de los trabajadores de la empresa gijonesa. Su visita posterior a la planta, el 10 de marzo, avivó las expectativas del personal. «Tiene intención de buscar viabilidad» a la empresa, informaron fuentes del comité tras reunirse con ella en las instalaciones de de Lloreda, en el barrio de Tremañes.

Creen que la letrada busca «nuestro desgaste psicológico» y que cedan ante la empresa

Afirman que su equipo envió mal las bases de cotización y ello retrasa el cobro de salarios

Para abrir la puerta a un posible inversor, la administradora concursal inició los trámites para solicitar al juez la suspensión del ERE de extinción que afectaba a 102 de los 130 trabajadores, con el objetivo de retirarlo e iniciar posteriormente un periodo de consultas para negociar un nuevo expediente extintivo y suspensorio al mismo tiempo. Se trataba, en definitiva, de que si surgía un posible accionista para Agalsa, éste pudiera pedir la reincorporación de la plantilla a sus puestos de manera inmediata.

Cuatro meses después, los trabajadores intentan comunicarse con ella, llamando a su oficina en Barcelona, y no obtienen respuesta. «No sabemos si la planta es viable, pero si no lo es, que nos lo diga, que bastante tenemos con no cobrar para encima estar desinformados. Porque ella sí cobrará por este concurso, y mucho», critican los sindicatos.