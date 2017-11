El ‘Black Friday’ anticipa una campaña navideña en Asturias con más ventas y empleos Algunos clientes de Milar comparan ofertas, en una de sus tiendas de Gijón. / PALOMA UCHA El 'Black Friday' adelanta a noviembre el inicio de las compras, en las que se espera que cada asturiano gaste una media de 604 euros AIDA COLLADO GIJÓN. Jueves, 23 noviembre 2017, 03:25

Cuando el 'Black Friday' desembarcó en España en 2012, tras la liberalización de los periodos de rebajas, no lo hizo con la misma fuerza con la que hoy invade todo tipo de escaparates, físicos y digitales. Poco a poco, todos los sectores se han ido sumando a la costumbre norteamericana que marca el inicio de la campaña navideña. La fiebre que antes se limitaba a los grandes centros comerciales, a moda y tecnología, hoy llega a las carnicerías y las ferreterías de barrio. Descuentos en todo y para todos, que convierten esta semana en el comienzo de una temporada de compras que, con la celebración del viernes negro y el 'Cyber Monday', se adelanta a finales de noviembre, se extiende durante diciembre y no concluye hasta finales de enero, con la llegada de las rebajas. Todo ello hará que, en esta ocasión, los contratos que se realicen tengan una duración superior a la habitual en estas fechas. Cada consultoría de recursos humanos publica estos días sus previsiones y mide de forma distinta los empleos que se atribuyen a la campaña navideña y los que no, en diferentes marcos temporales. Pero todas coinciden al afirmar que el número de contrataciones crecerá en Asturias, al menos, un 12% con respecto al año pasado por estas mismas fechas.

Ese 12%, Adecco lo traduce en 12.207 nuevos contratos, frente a los 10.899 que se firmaron durante los meses de noviembre, diciembre y enero de 2016, según los datos que recoge el Ministerio de Empleo. Siendo así, Asturias se colocaría en la parte media de la tabla de comunidades autónomas, muy por debajo, eso sí, del incremento del 20,7% previsto en Galicia.

Sin embargo, otras firmas son mucho más optimistas con el Principado. Radstad considera que el comercio, la hostelería, la logística y el transporte generarán la mayor demanda de empleo y, por lo tanto, concentrarán la mayor parte de los contratos. En su análisis por comunidades, es Asturias la que, según sus vaticinios, registrará un mayor crecimiento de ofertas de empleo con respecto al año anterior, al contabilizar una subida del 14,7%.

Según la Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución (ANGED), siete de cada diez usuarios comprará algo este viernes y las grandes superficies reforzarán sus plantillas en toda España con 23.300 personas esta Navidad. Desde la patronal confían en que este último empujón les sirva para cerrar el año con un incremento de la facturación próximo al 3%, consolidando la recuperación que empezó a mostrar sus primeros y tímidos pasos en 2014.

Todos coinciden en que esta temporada será mejor que la de 2016. De hecho, los datos de Adecco a nivel nacional dibujan un escenario «histórico» para esta campaña, ya que se espera que el país supere la barrera del millón de contrataciones por primera vez, con incrementos que alcanzarán una media del 14,7%.

Según el análisis realizado por algunos comparadores, los consumidores asturianos gastarán una media de 604,6 euros, lo que suma un total de 41 millones de euros de gasto en la región. Una cantidad que supera en un 2,2% los 591,6 euros por cabeza del año pasado. De esta cifra, el 39,33% se destinará a regalos, unos 237,78 euros; el 30,41%, a comida, alrededor de 183,86 euros, el 18,3%, a viajes (109,61 euros) y el 12,13% a ocio, unos 73,37 euros.

Los comercios, listos

Todo comienza mañana, el viernes negro. Los comercios llevan toda la semana preparados, con los escaparates repletos de ofertas y llamativos carteles. Muchos se han sumado hace poco a esta tradición yanqui. Es el caso, por ejemplo, de las tiendas que se dedican a la línea blanca y marrón -nombre que este sector debe a cuando todos los electrodomésticos eran blancos y todas las televisiones, aún con caja, marrones-. Según explica la responsable de marketing del grupo Unido, Ana Varela, que agrupa a Tien 21 y Milar, las ventas de estos días -el 'Black Friday' se extiende ya a toda la semana- equivalen a aproximadamente un 15% de la facturación de diciembre. En realidad, la efeméride tiene un gran componente publicitario. «Tenemos promociones de dos o tres semanas de duración, con ofertas igual de competitivas y condiciones similares, durante todo el año», reconoce Varela. Pero a la cita del viernes negro, hay que acudir. Aunque su sector, como otros muchos, «es más complejo que, por ejemplo, el textil. Las compras que se adelantan a noviembre se restan de las de diciembre. Si te compras una tele hoy, no te compras otra el mes que viene», concluye.

Aún así, todos quieren aprovechar la oportunidad. El centro comercial Intu Asturias -con descuentos en sus 140 establecimientos- ampliará mañana su horario hasta la medianoche. Su intención, según explica en una nota de prensa, es dotar de tiempo suficiente a sus clientes para realizar las compras en un viernes laborable. A partir de las 20 horas, habrá coctelería en directo y degustaciones gratuitas de algodón de azúcar y música.