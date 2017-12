El comité de CAPSA dice que el dictamen de Trabajo no tiene consideración de laudo Reitera su rechazo al documento e insiste en que a día de hoy la empresa «sigue sin renovar su convenio colectivo mediante un acuerdo entre las partes» A. COLLADO GIJÓN. Viernes, 22 diciembre 2017, 07:29

La dirección y el comité de CAPSA difieren en si el dictamen emitido por la Dirección General de Trabajo sobre el convenio colectivo para los empleados de la planta de Granda es de obligado cumplimiento o no. Lo que es innegable es que los representantes de los trabajadores y los de la compañía firmaron el pasado 14 de diciembre, tras el enésimo fracaso de las negociaciones, una petición en la que solicitaban de forma voluntaria que Trabajo «tenga a bien elaborar un documento en orden a la mediación de las diferencias existentes, comprometiéndose ambas partes de manera expresa y fehaciente a asumir los términos y contenidos que en el mismo figuren y que se integrarán en el convenio colectivo que seguidamente se suscribirá». Así, una vez trasladado el dictamen a las partes, la empresa dio por cerradas las negociaciones, pero los miembros de CC OO en el comité no.

Ayer, enviaron un comunicado: «Desmentimos categóricamente las declaraciones vertidas por la dirección de la empresa, en las que da por concluida la negociación del convenio colectivo amparándose en la propuesta realizada» por Trabajo el pasado 15 de diciembre. Defendieron el rechazo a «dicha propuesta por haber incluido entre sus puntos planteamientos que ya habían sido descartados en la negociación y que no eran objetos de la misma». Además, negaron que esta «tenga consideración de arbitraje, laudo o cualquier otra cuestión similar como la dirección pretende hacer ver». A día de hoy, continúan, «CAPSA sigue sin renovar su convenio colectivo mediante un acuerdo entre las partes y no hay absolutamente ningún otro interlocutor que pueda llegar a un acuerdo a no ser los representantes de la empresa en la mesa negociadora y los de los trabajadores a través del comité». De este modo, emplazan a la dirección a que «se siente a la mesa negociadora para eliminar los obstáculos que impiden el acuerdo».

Fuentes de la compañía, por su parte, aseguraron que los emisores de este comunicado solo están tratando de confundir a los trabajadores y a la sociedad y reiteraron su intención de no volver a negociar hasta 2021.

El consejero de Empleo, Isaac Pola, se limitó a recordar que a petición de las partes, el Ejecutivo regional se había ofrecido a establecer una mediación y emitió un dictamen que ahora está siendo valorado. Ahora, espera que se alcance un consenso y se plantee una solución definitiva.