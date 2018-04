Las 'kellys' a Rajoy: «La que no lleva faja, va con rodillera o con codera» Representantes de las 'kellys' durante la rueda de prensa en la sede del Senado. / EFE El presidente se compromete con las camareras de piso a impulsar acciones para mejorar sus condiciones laborales ELCOMERCIO.ES / E. PRESS Jueves, 5 abril 2018, 18:31

Cinco camareras de piso, representantes del colectivo 'Las Kellys' se han sentado este jueves con Mariano Rajoy en La Moncloa para detallarle sus condiciones de trabajo y pedirle su respaldo para la aprobación de una serie de mejoras laborales, como el reconocimiento de enfermedades profesionales. Entre ellas se encontraba Pilar Cazorla, portavoz del colectivo en Asturias, quien ha asegurado a EL COMERCIO que el presidente «se quedó boquiabierto» al conocer de primera mano cómo es su día a día: «Le impresionó muchísimo lo que le contamos».

Y lo que le enseñaron, ya que una de ellas no dudó en levantarse la camiseta para mostrarle la faja con la que tiene que trabajar a diario: «Tenemos que ir fajadas. La que no va con una codera, va con una rodillera, la que no con una tobillera o con una faja», han explicado. La singular escena, según recoge ABC.es, solo tuvo como testigo a un miembro del gabinete de Rajoy.

Tras este encuentro, 'Las Kellys' dieron una rueda de prensa en el Senado y afirmaron que Rajoy se ha comprometido con ellas a impulsar acciones para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso. En concreto, el líder del Ejecutivo ha abierto la puerta a modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para prohibir la subcontratación en este sector y a ampliar el catálogo de enfermedades profesionales, dos de las medidas que «como mínimo» reivindicaban.

Desde Moncloa, han recalcado que Rajoy «se ha comprometido firmemente a estudiar sus peticiones» y a impulsar desde el Gobierno las acciones «necesarias» para mejorar sus condiciones .

'Las Kellys' aprovecharon su encuentro con Rajoy para entregarle un dossier con documentación sobre la situación laboral del colectivo que, entre otras cosas, denuncia la «explotación» y externalización que sufren este colectivo compuesto por unas 200.000 personas. También exige la regulación de las cargas de trabajo así como el reconocimiento como enfermedades profesionales de algunos problemas de salud que padecen por su trabajo.

Según ha precisado la presidenta de 'Las Kellys', Miriam Barros, Rajoy se ha mostrado sorprendido y abierto a incluir entre las enfermedades reconocidas las musculoesqueléticas, aunque «no tanto» a incorporar las psicosociales, como la depresión y la ansiedad. «Esperamos que los compromisos sean una realidad. Vamos a estar vigilantes», ha sentenciado la vicepresidenta de 'Las Kellys', Ángela Muñoz.

Tras la «minuciosa» explicación de las representantes, el líder del Ejecutivo ha asegurado que este asunto es «prioritario» para el Gobierno y ha visto «coherentes» sus peticiones.

Desde Moncloa, apuntan que «el tono de la reunión ha sido de sinceridad y confianza de las interlocutoras y de interés y respeto hacia su trabajo y peticiones». Barros, que ha hecho hincapié en el «compromiso arrancado» a Rajoy de estudiar la modificación del Estatuto de Trabajadores con el objetivo de prohibir la externalización laboral, ha precisado que el presidente les ha dicho que primero «tiene que hablar» con los sindicatos y la patronal.

En este punto, el colectivo ha trasladado a Rajoy que «no están nada de acuerdo» con los interlocutores. «No han sabido atajar la situación hasta ahora», han incidido.

Críticas sindicales

Por su parte, UGT y CC OO han enviado un comunicado conjunto acusando a Rajoy de ««nstrumentalizar con fines políticos» la precariedad laboral de las camareras de piso, al tiempo que han señalado que el encuentro del presidente con 'Las Kellys' «huele más a pacto del PP con Nueva Canarias» de cara a la negociación de los presupuestos y no responde «a una verdadera voluntad» de solucionar los problemas del colectivo.

Tras la reunión en La Moncloa, la interlocutora con el Gobierno en este asunto será la senadora de Nueva Canarias (NC), María José López Santana, que es quien ha estado actuando como intermediaria para cerrar los detalles del encuentro. Precisamente, Rajoy lanzó la oferta de recibir a las camareras de piso tras escuchar a López Santana en el Senado detallar las condiciones de trabajo que tienen.

'Las Kellys', que han recomendado al presidente que «abra la puerta» una vez al mes a distintos colectivos sociales para «escucharles», han recalcado sus «años» de lucha «pidiendo dignidad» y han asegurado que continuarán con sus reivindicaciones.