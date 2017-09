CC OO ve «mala intención» en CSI sobre los despidos en Grupo Norte Aquilino Riera, Manolo García y José Luis Díaz. / PABLO LORENZANA El coordinador del sector de carreteras de FSC asegura que el conflicto no es «competencia del comité porque no es Alsa quien despide» C. GARCÍA OVIEDO. Jueves, 21 septiembre 2017, 07:48

El coordinador del sector de carreteras de FSC- CC OO, Manolo García, calificó ayer de «bajeza» y de «manifestaciones malintencionadas» las declaraciones de la Central Sindical de Izquierdas (CSI) sobre CC OO en el conflicto de los cinco empleados despedidos del Grupo Norte que trabajaban en la estación de autobuses de Gijón. Fue el pasado mes de junio. «Defendemos a los trabajadores. En este caso no es un problema de nuestro comité porque no es Alsa la que despiden y no trabajan en la estación», remarca García. Acompañado por José Luis Díaz, presidente del comité de Alsa y Aquilino Riera, miembro de la ejecutiva de la federación de servicios, apostilló que «nadie vinos a pedirnos ayuda».

Manolo García confía en que el «tema quede zanjado aquí» con CSI al tiempo que explica que «no tienen ninguna postura» en cuanto a la subrogación de los despedidos en la empresa. «Tienen nuestra ayuda moral y les deseamos que ganen el juicio» que tienen con la empresa.

El coordinador del sector de carreteras aseveró que «estamos muy orgullosos de cómo trabajamos» y explicó que «desde la reforma laboral de 2008 no hubo un solo expediente de regulación de empleo de Alsa». Mientras el coordinador del sector ofrecía la rueda de prensa para «zanjar» el asunto con CSI, uno de los trabajadores despedidos, Jorge González, -acompañado por Ángel Santos, miembro del comité de empresa de Alsa, Fernando Álvarez, de CSI y Nacho Fuster, secretario de CSI- mostraba una pancarta reclamando su puesto de trabajo a las puertas de la sede de CC OO en Oviedo. Tras tres años y dos meses trabajando en la empresa Grupo Norte, el 4 de junio «nos notificaron» el despido. En contra de lo que explica Manolo García, Jorge González matiza que el artículo 63.1 del Estatuto de los Trabajadores «el comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o en el centro de trabajo».