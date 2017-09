Pilar García respalda a Feito: «Confluimos en muchas cosas y no tiene sentido dividir»

Pilar García, directora general de Tekox, anunció ayer su decisión de no optar a la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y apoyar la candidatura del empresario Belarmino Feito, presidente y fundador de Asturfeito. Basa su decisión tras encontrar «muchos objetivos comunes» en los planteamientos de Feito. «Pensé que era sensato no dividir el sector. El espíritu de mi decisión es sumar y no restar. Las posturas son bastantes comunes», recalca. Uno de los planteamientos en los que coincide, que para la directora general de Tekox y vicepresidenta de la Federación de Mujeres Empresarias es «clave», es «dar visibilidad a los colectivos que forman parte del tejido empresarial». Se refiere a los colectivos que «históricamente no han tenido mucha representatividad» como son las mujeres y los jóvenes y emprendedores. «Hemos confluido en muchas cosas y creo que no tiene sentido dividir», señala Pilar García.

El propio Belarmino Feito indicó ayer que «Pilar y yo hemos mantenido reuniones en las que hemos visto, tras poner encima de la mesa nuestras respectivas ideas, que tenemos grandes coincidencias. Sobre todo, considero que Pilar García ha tenido en cuenta la sensibilidad del empresariado asturiano, y ambos hemos constatado nuestros criterios compatibles en lo que toca a jóvenes, emprendedores y a la mujer en la empresa». Por ello, Feito agradeció el paso de la directora general de Tekox y subrayó que «ha tomado una decisión que hay que valorar, muy positiva para todo el empresariado y, sobre todo, muy responsable y generosa».

Apoyos a Inaciu Iglesias

Mientras tanto, el otro candidato de a la presidencia de la patronal, Inaciu Iglesias, también suma apoyos. El último, el de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Asturias (Aga). Según pudo saber EL COMERCIO, este colectivo, asociado a FADE, y al que está adscrito la empresa de Iglesias -es gerente de Cartonajes VIR- ya ha tomado la decisión de apoyar su candidatura y lo harán públicamente en los próximos días. Aga está formada por 41 empresas asturianas del sector de las artes gráficas.