El Principado lleva a Hannover su potencial tecnológico para captar inversores Eva Pando, Isaac Pola y Teresa Vigón, en la presentación. / ÁLEX PIÑA Angela Merkel inagurará mañana la mayor feria industrial del mundo, con más de 200.000 visitantes anuales E. C. OVIEDO. Sábado, 21 abril 2018, 04:23

El Principado de Asturias contará por primera vez con un expositor propio en la feria mundial de la industria 4.0, que se celebrará la próxima semana en Hannover y cuya delegación institucional y empresarial estará encabezada por el consejero de Industria, Isaac Pola, que se desplazará para mostrar las capacidades de la región y captar inversores.

La feria, bajo el nombre «Hannover Messe», es la más importante del mundo a nivel industrial y el año pasado recibió a 200.000 visitantes, aproximadamente.

La delegación estará formada por el propio Pola, la directora del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), Eva Pando, y la directora de la Sociedad de Promoción Exterior (Asturex), Teresa Vigón, así como representantes de ThyssenKrupp, ArcelorMittal, PMG Asturias Powder Metal y Phoenix Contact.

Durante su estancia, el Principado impulsará diversas iniciativas para demostrar que la comunidad apuesta por la competitividad industrial a través del liderazgo tecnológico, con una clara especialización hacia la industria 4.0 y la innovación en la producción y transformación del acero, con el fin de integrar a Asturias en las redes europeas de conocimiento e incorporar a sus empresas a las cadenas globales de valor.

Asimismo, la delegación tratará de captar inversores mediante la exhibición de las capacidades industriales y tecnológicas del Principado, la calidad de los recursos humanos, las infraestructuras logísticas y el apoyo institucional a posibles inversores.

La inauguración de la feria será mañana a las seis de la tarde y contará con la presencia de la canciller alemana, Angela Merkel. El lunes 23, Pola asistirá a la cumbre entre Alemania y México, gracias al cual el Principado acude como invitado a Hannover, y mantendrá un encuentro con el consejero delegado de Phoenix Contact, Frank Stührenberg, y el director de la compañía, Oliver Stoeckel.

El martes 24 se celebrará la jornada Invest in Asturias and expand your business in a land of opportunities, en la que se presentará a Asturias como destino de inversiones y se difundirán sus ventajas como territorio industrial y tecnológico.

Ese mismo día, Pola presentará la jornada Asturias advanced manufacturing hub, que mostrará las capacidades de la comunidad para desarrollar proyectos tecnológicos gracias a su sistema innovador.